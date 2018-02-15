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ИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя, - Н.МендковичИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя, - Н.Мендкович
13:17 08.02.2018

ИГИЛ* - организация, деятельность которой запрещена в РФ

После ликвидации основных сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии боевики начали перемещаться на территорию других стран. Сейчас членов террористической организации можно найти в Ливии, Египте, Сомали.

Вероятнее всего, местом расположения новой штаб-квартиры террористической организации станет Афганистан. Это повод поговорить о том, каковы корни ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране и каковы могут быть последствия миграции туда боевиков группировки.

Начало

Появление группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане относится к 2015 году и связано с массовой миграцией боевиков из северных районов Пакистана под давлением местных спецслужб. Основную массу составляли этнические пуштуны из числа членов пакистанского "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), преимущественно принадлежавшие к племенным группам оракзаи и африди, частью выходцы из окрестностей Пешавара.

Основная масса боевиков, которые не были готовы примкнуть к афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попыталась отвоевать себе место в провинции Нангархар. К тому моменту регион был разделен множеством вооруженных группировок, поэтому новой силе удалось достаточно быстро установить контроль над несколькими уездами. Со временем группировка проникла также в южные провинции Нуристан и Кунар, а затем и на север страны.

Вновь сформированная группировка, принявшая название "Провинция Хорасан ИГИЛ" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смогла в ходе ожесточенной борьбы с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальными властями установить контроль над группой аграрных районов на юго-востоке страны. В 2016-2017 гг. боевики вышли на север, в провинции Кундуз, Фарбьяб и Джаузджан. По оценкам исследования Би-би-си, к концу 2017-го ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствовало в общей сложности в 30 афганских уездах на территории семи провинций страны.

Секрет успеха

Основной причиной военных успехов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в республике стало привлечение на свою сторону боевиков-иностранцев, в особенности из постсоветских республик. В северных областях Афганистана среди боевиков традиционно много этнических узбеков, таджиков и туркмен, и местных уроженцев, и выходцев из бывшего СССР. Первоначально они появились в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате союза с "Исламским движением Узбекистана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "Союзом исламского джихада" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединявших экстремистов, покинувших страны СНГ еще в 1990-2000-е гг. Позже к ним стали присоединяться боевики-талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по каким-то причинам разрывающие отношения со своей организацией.

В последние два года в рядах группировки стали появляться боевики из Сирии и Ирака, бежавшие из региона в результате наступления сирийской армии и готовящие для своей организации "запасной аэродром". Также к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединилось несколько террористических группировок из Пакистана.

В конечном итоге в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась "иностранная фракция", участвовавшая даже в борьбе за пост "эмира" группировки. Во главе "иностранцев", по последним данным, находился некий Муавия Хорасани, предположительно уроженец Узбекистана. Его фракция хотя и проиграла борьбу за контроль над организацией в ходе "выборов" летом 2017 года, а власть удержал клан Баджавари (судя по всему, этнические пуштуны из пакистанского Пешавара). Однако "иностранцы" встали во главе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северных районах, включая Дарзаб (Джаузджан), Кохистан (Фарьяб), Ханабад (Кундуз).

Рост популярности

По отзывам многих местных наблюдателей, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военном отношении опаснее и "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и официальных силовых структур, постепенно наращивает популярность среди части населения.

Основная причина - резерв квалифицированных кадров из зарубежья. Большинство из них на родине получило как минимум среднее образование, часть - среднее специальное и даже высшее. Практически все прошли военную подготовку либо еще на родине в ходе срочной службы, либо в Сирии под руководством офицеров иракской армии, перешедших на сторону ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фоне массовой неграмотности среди афганских граждан эти кадры - мощный козырь в руках любой террористической организации.

Прежде всего, это более широкие возможности в сфере пропаганды. Боевики-иностранцы могут как минимум достаточно внятно писать и говорить, имеют минимальную теологическую подготовку, а кроме того, могут использовать наработки еще иракского и сирийского периода, которые активно распространялись в интернете.

Современный "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мало что может противопоставить "картинке", кропотливо созданной пропагандистами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе войны, кроме ссылок на опыт правления в 1990-е годы, который уже основательно подзабыт афганской молодежью.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) между тем начинает в Афганистане свою работу с идеологии. Например, присутствие в Джаузджане началось именно с создания в сельских районах салафитских медресе, через которые боевики пропагандировали собственную идеологию. Группировка всеми силами пытается продавить свои теологические построения и ликвидировать или запугать богословов-противников.

Боеспособность

С чисто военной точки зрения боевики-иностранцы дают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовленный сержантский и офицерский состав. Боевиков, имеющих не только общую стрелковую подготовку, но и тактические знания, навыки использования артиллерии, создания укрепленных позиций, элементов противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

По меркам российской или американской армии навыки скромные. Однако в сравнении с национальной афганской армией или афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их багаж знаний - достаточно значим.

Например, если бы в ходе боев за Кундуз 2015 года отряды боевиков имели тот же уровень подготовки, что в Алеппо или Мосуле, то операция по освобождению города была бы гораздо более тяжелой и рисковала как минимум затянуться.

Проблема в том, что боевики-иностранцы активно делятся опытом с местными членами отрядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По имеющимся данным, на текущий момент действуют минимум три лагеря подготовки террористической организации в Кунаре и Джаузджане, а также минимум один лагерь в Чамане (пакистанский Белуджистан).

В ходе занятий ведется боевая подготовка с использования различных видов оружия, включая пулеметы и минометы. Отрабатывается штурм укрепленных позиций силами до взвода, взаимодействие с легкой бронетехникой на базе трофейного автопарка, скрытое проникновение в здания.

Изначально уровень подготовки курсантов этих лагерей невысок, однако систематические занятия с участием более опытных инструкторов могут его существенно повысить.

Перспективы

На текущем этапе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проигрывает с финансовой точки зрения. После разгрома в Сирии и Ираке эта террористическая организация лишилась доходов от незаконной добычи нефти, потеряла значительную часть вооружений и имущества. Учитывая позицию большинства стран мира, оно не может рассчитывать на поддержку со стороны Пакистана и Ирана, которой пользуются многие фракции "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В условиях Афганистана террористы могут компенсировать финансовые потери за счет участия в наркоторговле, выращивания опийного мака, производства и экспорта героина. В настоящий момент в районах, контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Кунаре, Нангархаре и Джаузджане развернуты, иногда "с нуля", целые опийные плантации, принадлежащие группировке.

Наиболее интенсивной стала работа на опийном рынке в 2017 году, на фоне завершения военных действий в Сирии. В большинстве провинций, контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), производственные площади, засеянные опийным маком, выросли в 2?3 раза. Однако основную прибыль от наркоторговли приносит трафик и сбыт на удаленных рынках, так как разница в розничных ценах героина между Афганистаном и розничным рынком ЕС иногда бывает 100-кратной.

Целью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет являться создание сети контрабанды и сбыта наркотиков за пределами страны, в том числе с опорой на спящие ячейки на территории Центральной Азии, Кавказа и Европы.

В Афганистане вполне осознают угрозу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в достаточно короткое время может разрастись и превратиться в основную угрозу безопасности Афганистана. В прошлом году США предприняли крупную операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре, однако масштабные бомбардировки не привели к реальному уничтожению организации, несмотря на победные реляции Пентагона. Как раз вслед за атаками против группировки последовала череда кровавых терактов в Кабуле и других регионах страны.

На текущий момент у властей Афганистана, как и в случае с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хватает сил, чтобы на время вытеснить боевиков из того или иного района, но - не получается затем его удержать. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут сосредоточить достаточное количество сил, чтобы нанести стратегическое поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ближайшее время при сохранении текущих политических условий на быструю ликвидацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане рассчитывать нельзя. Существует вероятность ее дальнейшего усиления и превращения в международную криминально-террористическую сеть, которая действует у южных рубежей СНГ. И, к сожалению, эту угрозу предстоит учитывать в дальнейшем.

Никита Мендкович,
эксперт Центра изучения современного Афганистана

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518085020
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