 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.02.2018
18:48  Ливия. Трамп медлит, Путин - действует, - New York Times
18:38  Премии для бездельников. Как жирует топ-менеджмент КазНацкомпаний
15:43  Назарбаев раздвоился. Елбасы решил создать президента номер два, - В.Половинко
15:32  Узбекистан: почему отставка главного чекиста прошла гладко, - В.Волков
15:16  Транзитом из Женевы. Новым послом России в Казахстане стал Алексей Бородавкин
15:09  Эрдоган пытается выкручивать России руки перед президентскими выборами, - Н.Платошкин
14:35  ВВС США разбомбили 100 солдат армии Асада. Российские ПВО молчат...
13:20  Мирзиеев: Отношения с соседями строит по-новому, - В.Алиев
13:17  ИГИЛ готовится подмять Афганистан под себя, - Н.Мендкович
13:15  "Преданность вере и Отечеству". Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала мемуары (анонс презентации 8/02)
11:57  Алматы. Негодяя, обманувшего родных погибшего в Кабуле, задержала полиция
10:53  Елбасы будет всегда возглавлять СовБез страны. КазМинюст одобрил геронтологическую новацию
10:49  "Los Angeles Times" покупает "американский" магнат Синьсян (он же - Сунь-Шон)
10:45  Под-калымил. В Индии арестован молодожен, продавший почку супруги из-за маленького приданого
10:42  Ильхама Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных выборах в Азербайджане
10:06  "С гордо поднятыми знаменами...". Экс-министр обороны Украины адмирал Тенюх рассказал, как они сдали Крым
09:57  Россия "успешно проникла" в "избирательные системы некоторых штатов" США, - Джаннет Манфра
09:33  Удушение целлофановым пакетом. Какие пытки чаще применяют в Кыргызстане?
09:14  Ирак зачистит дорогу в Иран. Багдаду пришлось отложить поставки нефти, - "Къ"
09:05  История проституции в Китае
09:02  Союз, да не тот: Китай "перекупает" кандидатов в ЕАЭС, - А.Мехтиев
08:53  Возможен ли марксизм XXI века? - А.Александров
08:30  В КырПарламент вместо осужденной Саляновой придет беглая пресс-секретарша Бакиева, сменившая имя
07:54  Английский суд заработает в Казахстане вахтовым методом
07:22  Выбор Республики. Чеченский ответ Собчак, - Р.Устраханов
07:02  Скончался один из основоположников современного интернета Джон Барлоу
05:36  Российские космонавты Шкаплеров и Мисуркин побили рекорд пребывания в открытом космосе - 8 часов 12 минут!
03:11  О, спорт, ты – война? - Д.Седов
00:41  Грузите учебники самолетами. Русский язык – первый из иностранных в Центральной Азии, - Е.Иващенко
00:37  Парень из Алматы Илай Дягилев прошел в финал женского конкурса красоты (фото)
00:17  Москва и Эр-Рияд замалчивают разногласия ради энергетического пакта, - "Financial Times"
Среда, 07.02.2018
23:11  Экс-аким Карим Кокрекбаев назначен послом Казахстана в Киргизии
23:07  После 2 месяцев споров и склок в Германии сформировали правительство... почти такое, как и было, - "Къ"
23:05  Бесхозный новый губернатор афганского Балха Дауд пригрозил президенту Гани улететь в Лондон
22:48  В Таджикистане возрастной ценз для кандидатов в президенты подогнали под возраст Рахмончика
22:40  В Туркменистане проверяют "невинность" учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников
22:36  "Черный понедельник" или рядовая корректировка фондового рынка США? - В.Катасонов
22:22  У кого пипка больше. Транстендеры и трансгендеры КазПравительства, - Сапа Мекебаев
22:20  Кто склоняет каз-учителей к имитации цифровизации? - А.Бекбасова
21:36  Верните родину обратно! В зоне Уз, - Е.Дьяконов
21:27  Кто правит Сирией. Семья Асадов, "внутренний круг" и магнаты, - К.Семенов
19:32  Нефтяная политика Саудовской Аравии меняется, - "Эксперт"
17:52  В Хуаляне набекренилась гостиница. Тайвань сильно трясет
17:44  Экс-глава Агентства Казахстана по статистике Мешимбаева вышла на свободу
16:43  Израильские самолеты атаковали военные объекты армии Асада вблизи Дамаска
12:03  Россия начала высылку северокорейских рабочих. По приказу Трампа?
12:02  Обвал фондовых рынков в США породил катастрофические сценарии
11:59  Продавшие Союз: за джинсы, жвачки и симулякры
11:58  Зернышки Шукеева. Инсайдерские сделки внутри Каз-правительства
11:56  Ролевые игры американского ковбоя: пора менять сценарий, - О.Туханина
11:52  Консервативная мысль. Добрый дикарь на ледяном ветру. Ч. 1, - Егор Холмогоров
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Преданность вере и Отечеству . Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала мемуары (анонс презентации 8/02)"Преданность вере и Отечеству". Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала мемуары (анонс презентации 8/02)
13:15 08.02.2018

У нас в гостях Наталья Поклонская

8 февраля, 19:00

Приглашаем на встречу с российским государственным и политическим деятелем, Депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместителем председателя комитета ГД по безопасности Натальей Поклонской.

Вниманию читателей Наталья Владимировна представит свою книгу "Преданность вере и Отечеству".

Книга позволит лучше узнать и оценить Наталью Поклонскую как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека, не боящегося в любых условиях стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение.

Ждем вас в 19:00 на 2-м уровне, в зале №14.

*****

Поклонская Н. В.
Преданность Вере и Отечеству

Цена в интернет-магазине со скидкой: 489,00 руб.

ISBN: 978-5-6040154-4-5
Внешнее покрытие издания: в пер.
Тираж издания: 1000
Место издания: Москва
Издатель: Книжный мир
Дата издания: 2018
Объем издания (количество страниц): 318
Вес в граммах: 450

Аннотация:
События 2014 года на Украине зажгли на нашем политическом небосводе яркие звезды новых героев, имена которых будут навечно вписаны в историю России XXI века. Среди них одно из самых известных - имя Натальи Поклонской, первого прокурора российского Крыма и активного сторонника воссоединения полуострова с Российским государством. Она по праву заняла почетное место среди народных представителей, став депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Большую известность Наталья Владимировна приобрела, встав на защиту православных святынь русского народа. Ее бескомпромиссная борьба против выхода в прокат провокационного фильма "Матильда" не оставила равнодушными ни друзей, ни врагов и всколыхнули общественное мнение по всей стране. В этой книге собраны статьи, выступления и интервью, позволяющие читателю лучше узнать и оценить Наталью Поклонскую как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека, не боящегося в любых условиях стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение.

Источник - biblio-globus.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518084900
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