"Преданность вере и Отечеству". Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала мемуары (анонс презентации 8/02)

13:15 08.02.2018 У нас в гостях Наталья Поклонская



8 февраля, 19:00



Приглашаем на встречу с российским государственным и политическим деятелем, Депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместителем председателя комитета ГД по безопасности Натальей Поклонской.



Вниманию читателей Наталья Владимировна представит свою книгу "Преданность вере и Отечеству".



Книга позволит лучше узнать и оценить Наталью Поклонскую как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека, не боящегося в любых условиях стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение.



Ждем вас в 19:00 на 2-м уровне, в зале №14.



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Поклонская Н. В.

Преданность Вере и Отечеству



Цена в интернет-магазине со скидкой: 489,00 руб.



ISBN: 978-5-6040154-4-5

Внешнее покрытие издания: в пер.

Тираж издания: 1000

Место издания: Москва

Издатель: Книжный мир

Дата издания: 2018

Объем издания (количество страниц): 318

Вес в граммах: 450



Аннотация:

События 2014 года на Украине зажгли на нашем политическом небосводе яркие звезды новых героев, имена которых будут навечно вписаны в историю России XXI века. Среди них одно из самых известных - имя Натальи Поклонской, первого прокурора российского Крыма и активного сторонника воссоединения полуострова с Российским государством. Она по праву заняла почетное место среди народных представителей, став депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Большую известность Наталья Владимировна приобрела, встав на защиту православных святынь русского народа. Ее бескомпромиссная борьба против выхода в прокат провокационного фильма "Матильда" не оставила равнодушными ни друзей, ни врагов и всколыхнули общественное мнение по всей стране. В этой книге собраны статьи, выступления и интервью, позволяющие читателю лучше узнать и оценить Наталью Поклонскую как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека, не боящегося в любых условиях стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение. Источник - biblio-globus.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518084900

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