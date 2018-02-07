Алматы. Негодяя, обманувшего родных погибшего в Кабуле, задержала полиция

11:57 08.02.2018 Казахстанца, обманувшего родных погибшего в Кабуле, задержала полиция



Люди, предложившие помощь в доставке тела из столицы Афганистана, получили 500 тысяч тенге и исчезли.



Полиция Алматы задержала обманувшего родных погибшего казахстанца в Афганистане, сообщает МИА "Казинформ".



"Сотрудники Алмалинского РОВД сразу же установили его личность. Дело находится в производстве вышеуказанного отдела внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ДВД города.



Родственники погибшего в результате атаки боевиков на гостиницу в Кабуле Ерлана Жампеисова столкнулись в Казахстане с аферистами. По словам родственников, люди, предложившие помощь в доставке тела из столицы Афганистана получили 500 тысяч тенге и исчезли, не выполнив своих обещаний.



Напомним, житель Астаны Ерлан Жампеисов погиб 20 января при обстреле боевиками гостиницы "Интерконтиненталь" в Кабуле. Мужчина находился в Афганистане в командировке. В начале февраля он должен был вернуться на Родину. Тело погибшего доставили в Казахстан за счет МИДа. Источник - Казинформ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518080220

Новости Казахстана

