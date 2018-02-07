Елбасы будет всегда возглавлять СовБез страны. КазМинюст одобрил геронтологическую новацию

10:53 08.02.2018 Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал необходимость принятия законопроекта, усиливающего полномочия Совета безопасности РК, передает Казинформ.



"Это плановая работа. У нас была проведена конституционная реформа. И в рамках конституционной реформы было определено, что Елбасы будет всегда возглавлять Совет безопасности. Это еще раз подчеркивает тот факт, что Глава государства обладает особым статусом, особым доверием населения, и в нынешний период времени, когда угроза терроризма экстремизма особенно актуальна именно для народа, для страны очень важен фактор стабильности. Речь идет о том, чтобы усилить механизмы обеспечивающие стабильность в нашей стране", - прокомментировал Марат Бекетаев.



Министр также добавил, что наша страна благодаря высокому авторитету Президента обеспечивает также стабильность и в регионе.



Отметим, что Мажилис недавно принял в работу законопроект по вопросам деятельности Совета безопасности. Разработчиком является Министерство юстиции.



Серик Сабеков. Источник - Казинформ

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