"Los Angeles Times" покупает "американский" магнат Синьсян (он же - Сунь-Шон)

10:49 08.02.2018 Одна из ведущих американских газет The Los Angeles Times, основанная в 1881 году, сменит владельца



Одна из ведущих американских газет The Los Angeles Times, основанная в 1881 году, сменит владельца

Reuters



Одна из ведущих американских газет The Los Angeles Times, основанная в 1881 году, сменит владельца, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в ее электронной версии во вторник.



Переговоры, по данным издания, близки к завершению, официально объявить о сделке могут уже в ближайшее время. Покупает газету, а также еще одно популярное калифорнийское издание San Diego Union Tribune у компании Tronc Inc. американский миллиардер Хуан Синьсян (Патрик Сунь-Шон). Сумма сделки оценивается в 500 млн долларов.



Первой о планируемой продаже калифорнийских изданий сообщила газета The Washington Post. Официальные представители бизнесмена, состояние которого агентство Bloomberg оценивает в 8,6 млрд долларов, отказались от комментариев.



В Калифорнии миллиардер и врач по образованию Хуан Синьсян известен как основатель и глава медицинского холдинга NantHealth. Ранее он входил в совет директоров Tronc, однако лишился своего места в прошлом году под давлением крупнейшего акционера, Майкла Ферро. Он является держателем 26-процентного пакета акций компании, которой принадлежат и многие другие популярные в США издания, в том числе The Chicago Tribune и Baltimore Sun. Вырученные в результате сделки средства будут направлены на развитие оставшихся изданий, в особенности их электронных версий.



The Los Angeles Times вошла в состав нынешней Tronc в 2000 году в рамках сделки по приобретению Times Mirror Co. за 8 млрд долларов. С тех пор компания разделилась на вещательную Tribune Media и издательскую Tribune Publishing, которая затем сменила название на Tronc.



Тираж газеты, по оценкам профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров. По подсчетам компании comScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, в декабре 2017 года размещенные в интернете публикации издания читали около 31,6 млн человек.



The Los Angeles Times в последние годы сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. Число работающих в ней журналистов за 20 лет уменьшилось примерно в три раза.



В январе сотрудники издания объявили о создании профсоюза, чтобы остановить сокращение штата и добиться повышения зарплаты. Источник - newsru.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518076140

Новости Казахстана