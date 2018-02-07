Под-калымил. В Индии арестован молодожен, продавший почку супруги из-за маленького приданого

10:45 08.02.2018 В Индии арестован мужчина, продавший почку жены из-за маленького приданого



На допросе родственники признались, что почка была продана бизнесмену.



В штате Западная Бенгалия в Индии полиция арестовала двух братьев. Заявление на них подала жена одного из них, которая утверждает, что злоумышленники обманным путем продали ее почку, сообщает Росбалт со ссылкой на Hindustan Times.



По данным СМИ, два года назад 28-летняя Рита Саркар поступила в больницу с болями в животе. "Муж отвез меня в частную лечебницу в Калькутте, где он и медицинский персонал сказали мне, что все будет в порядке после операции по удалению воспаленного аппендикса", - рассказала женщина. Однако после этого боль не прошла и даже стала сильнее, но муж запрещал ей говорить о прошедшей операции, а также не давал посетить доктора. В итоге к медикам ее отвезли родственники. Врачи при осмотре обнаружили, что у Риты отсутствует правая почка.



"Он продал мою почку, потому что моя семья не могла удовлетворить его требование о приданом", - уверена женщина. Она обратилась в полицию. Ее мужа и его брата, а свекрови удалось скрыться. На допросе родственники признались, что почка была продана бизнесмену. Источник - zakon.kz

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