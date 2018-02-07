Россия "успешно проникла" в "избирательные системы некоторых штатов" США, - Джаннет Манфра

09:57 08.02.2018 В США полагают, что Россия "успешно проникла" в избирательные системы некоторых штатов





Об этом заявила высокопоставленный чиновник министерства внутренней безопасности США Джаннет Манфра



Представитель американских спецслужб заявила в среду, что России удалось "успешно проникнуть" в системы регистрации избирателей в небольшом числе штатов в 2016 году.



Джаннет Манфра, ведающая вопросами кибербезопасности в министерстве внутренней безопасности США, заявила NBC News, что целями России был 21 штат, и "в крайне малом количестве из них" было действительно совершено проникновение.



Министерство ранее уведомляло этот 21 штат, что Россия пыталась взломать их избирательные системы перед выборами 2016 года.



Именно Манфра первой сообщила комитету Сената по разведке в июне прошлого гда, что эти штаты были мишенью для российских хакеров накануне выборов.



Ранее стало известно, что хакеры проникли в системы регистрации избирателей в Аризоне и Иллинойсе. Ряд других штатов, включая Алабаму, Калифорнию, Колорадо, Висконсин и Флориду, подтвердили, что они подвергались атакам.



Официальные лица сообщили NBC, что нет никаких свидетельств, что в списки избирателей вносились какие-либо изменения.



Министерство внутренней безопасности официально уведомило избирательные органы в этих штатах, что они подвергались атакам. Чиновники заявили, что в большинстве случаев имела месть лишь подготовка к взломам, в частности, поиск уязвимостей.



Джей Джонсон, который возглавлял министерство в период российских вторжений, заявил NBC, что "2016 год стал "первым звонком" и теперь на штаты и федеральные органы власти возложена обязанность что-то сделать в связи с этим, прежде чем на нашу демократию будет совершена новая атака".



"Мы смогли установить, что сканирование и зондирование баз данных регистрации избирателей исходило от российских властей", – заявил Джонсон.



По мнению американского разведсообщества, эти шаги были частью более широких усилий Москвы по вмешательству в президентские выборы в США.



Затронутые системы не имели отношения к подсчету голосов.



Данная информация вызвала широкие опасения, что Россия или другой иностранный субъект, возможно, ищет возможности для вмешательства на выборах в будущем с помощью кибератак и другой тактики.



Госсекретарь Рекс Тиллерсон предупредил во вторник, что Россия уже пытается вмешаться в предстоящие в этом году промежуточные выборы в США.



Однако в недавнем интервью изданию The Hill Манфра заявила, что ей неизвестно о каких-либо достоверных усилиях, связанных с промежуточными выборами 2018 года, хотя эта угроза по-прежнему вызывает у нее беспокойство.



"Я всегда буду тревожиться об этом. Разные субъекты всегда будут пытаться повлиять на наши демократические процессы, – сказала она. – Как страна, мы должны быть в состоянии противостоять этим попыткам".



Министерство проводит тесты на уязвимость и оказывает другие услуги штатам, которые стремятся укрепить безопасность их избирательных систем накануне будущих выборов в связи с причислением систем для голосования к объектам критически важной инфраструктуры.



Министерство внутренней безопасности также делится инфомацией о киберугрозах с сотрудниками избирательных органов штатов.



В конце января директор ЦРУ Майк Помпео сказал, что у него "есть все основания ожидать", что Россия попытается вмешаться в промежуточные выборы.



"У меня есть все основания ожидать, что они попытаются сделать это", – заявил Помпео в интервью BBC. – Но я уверен, что Америка сможет провести свободные и честные выборы, и мы будем оказывать достаточно сильное сопротивление, чтобы их влияние на наши выборы не было значительным". Источник - golos-ameriki.ru

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