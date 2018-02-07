|Удушение целлофановым пакетом. Какие пытки чаще применяют в Кыргызстане?
09:33 08.02.2018
22% применяемых в Кыргызстане пыток касаются психологического давления, 20% - удушения целлофановым пакетом. Такие данные были представлены 8 февраля на мероприятии по реализации трехлетнего проекта в вопросах предупреждения пыток.
14% приходится на удушение веревкой, избиение руками и ногами, удушение шнуром; 7% - приковывание наручниками, удушение руками; 2% - избиение бутылкой с водой.
По мнению омбудсмена Кубата Оторбаева, без реформирования правоохранительных органов невозможно искоренить пытки.
По его словам, во всем мире есть факты пыток: "Это зависит от того, насколько государство и правительство привержено к борьбе с пытками. Последние годы правительство в этом вопросе проводит огромную работу, создание Наццентра по предупреждению пыток говорит о том, что власти понимают проблему".
Однако, по его мнению, есть определенные недостатки в законодательстве. Институт предлагает свои рекомендации по улучшению качества законодательства. "Несмотря на заявление и возбужденные уголовные дела, очень мало фактов, когда преступники получают заслуженное наказание", - сказал он.