Ирак зачистит дорогу в Иран. Багдаду пришлось отложить поставки нефти, - "Къ"

09:14 08.02.2018 Иракские военные готовят операцию по зачистке территории в районе границы с Ираном, чтобы обеспечить туда безопасную транспортировку нефти из Киркука. Начать поставки киркукской нефти планировалось до конца января. Власти объясняют задержку техническими причинами, однако местные СМИ склоняются к версии, связанной с проблемами безопасности в приграничном регионе. Здесь действуют остатки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также новая группировка "Белые флаги". Для Багдада доказать безопасность этого маршрута - дело принципа.



Ирак и Иран подписали соглашение о поставках киркукской нефти на иранский нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе 10 декабря. На начальном этапе планируется транспортировка 30 тыс. баррелей нефти в сутки в автомобильных цистернах, в перспективе ежесуточный объем должен дойти до 60 тыс. Пока соглашение рассчитано на один год. Обсуждается также строительство трубопровода из Киркука в Иран, который может составить конкуренцию традиционному нефтяному маршруту из этого района в турецкий порт Джейхан.



Трубопровод Киркук-Джейхан с пропускной способностью 1,6 млн баррелей в день бездействовал с 2014 года, когда Киркук оказался под управлением правительства Иракского Курдистана. Курды также отправляли киркукскую нефть в Джейхан, но через трубопровод, проходящий через их территорию.



В октябре 2017 года Киркук вернулся под контроль Багдада в результате внезапной военной операции иракской армии против курдских военных формирований. Операция прошла через несколько недель после референдума в Иракском Курдистане о независимости и была спланирована не без участия иранского Корпуса стражей исламской революции.



Эксперты издания Al-Monitor полагают, что иранский маршрут стал платой Тегерану за участие в операции по возвращению Киркука, и если он окажется эффективным, трубопровод Киркук-Джейхан может стать неработоспособным, что не обрадует Анкару, чье влияние на события в Ираке и без того сильно сократилось. Новый маршрут может повлиять не только на отношения Багдада с Анкарой и Тегераном, но и на расклад сил в Иракском Курдистане, отмечают эксперты. До сих пор Демократическая партия Курдистана, возглавляемая экс-главой Иракского Курдистана Масудом Барзани, контролировала весь экспорт нефти и доминировала в политической жизни региона. Патриотический союз Курдистана (ПСК), основателем которого был недавно скончавшийся экс-президент Ирака Джаляль Талабани, был на вторых ролях. Часть руководства ПСК, в том числе сын Джаляля Талабани Бафель, была причастна к тому, что Киркук вернулся под контроль Багдада. Новый маршрут нефти пройдет близ подконтрольных ПСК районов.



Незадолго до заключения договора с Ираном Министерство нефти Ирака объявило о строительстве нового трубопровода Киркук-Джейхан параллельно старому турецкому маршруту. Багдад оставляет за собой право выбирать, с кем сотрудничать, и не намерен зависеть только от одного соседа.



"У Багдада будет возможность маневра, строительство трубопровода в Иран не означает, что Ирак отказывается от поставок в Турцию",- считает программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. В беседе с "Ъ" он высказал мнение, что для Багдада вопрос о выборе маршрута поставок нефти не политический, а прагматический. По его словам, сейчас с учетом связей с ПСК иракскому правительству проще наладить поставки нефти в этом направлении. "Тем более идея строительства трубопровода в Иран не нова. Ее обсуждали и до референдума в Иракском Курдистане",- сказал Руслан Мамедов. Он добавил, что "сделка вполне укладывается в стратегический подход Ирана по расширению экономических связей с Ираком, особенно ввиду перспективности иракского рынка, за который растет конкуренция, в том числе и со стороны соперников Тегерана - США и Саудовской Аравии".



Пока строительство трубопровода только в планах, для Багдада главная задача обезопасить маршруты поставок нефти. Несмотря на близость с ПСК, район, прилегающий к иранской границе, не является безопасным. Местные жители жалуются на активность здесь боевиков "Исламского государства", а также новой группировки "Белые флаги". О ней стало известно в декабре сразу после того, как премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над ИГ. Численность этой группы, по оценкам арабских СМИ, не превышает 2 тыс. человек. О ее членах информации мало. По одной из версии, это остатки ИГ, по другой, как пишет издание Middle East Eye со ссылкой на местных жителей, "курдские мафиози", которые раньше занимались в этом районе контрабандой нефти. После возвращения в район Киркука иракские власти обнаружили сеть нелегальных трубопроводов, находящихся под землей. Так что Багдаду еще предстоит доказать, что он может обеспечить безопасность на отвоеванных землях.



Марианна Беленькая

7.2.18 Источник - kommersant.ru

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