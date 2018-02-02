История проституции в Китае

09:05 08.02.2018 Привет, дорогой читатель!



Я очень рад, что тебе понравился мой небольшой китайский блог. Китай - не такой страшный и неведомый, каким его пытаются показать. А китайцы - обычные люди как и все мы со своей историей, музыкой, привычками и праздниками. Я постарался сделать так, чтобы вы увидели их моими глазами - не загадочных и непонятных инопланетян, а простых людей со своими страхами и мечтами.



Здесь ты найдешь подборку статей об истории проституции в Китае - тема достаточно своеобразная, но мы тут не ради ханжества.



Самая известная китайская проститутка Америки



А Той (亚彩, 1829-1928) - одна из наиболее известных китаянок в американской популярной литературе XIX века. История юной А Той начинается в в 1849 году, когда вместе со своим мужем в поисках лучшей жизни юная красавица отправилась на пароходе из Гонконга в Сан-Франциско. Вы можете представить себе условия транспортировки китайских мигрантов в США? Во время путешествия при невыясненных обстоятельствах умирает муж юной А Той - и с этого момента начинается карьера самой известной китайской проститутки. Любовником А Той становится капитан корабля - и в Сан-Франциско уже прибыла уверенная в себе молодая женщина с подарками и небольшими накоплениями, которые позволили ей комфортно жить первое время.



Борьба юной республики с проституцией или прозаические "Мемуары гейши"



21 ноября 1949 года на втором пленуме Совета народных представителей г. Пекина принята знаковая резолюция - власти заявили о необходимости немедленно закрыть все публичные дома. На 237 городских публичных домов была организована настоящая облава силами более чем 2400 местных кадровых работников администрации и полиции. За ночь были арестованы и отправлены под суд 450 владельцев борделей, и 1286 девушек легкого поведения отправились в тюрьму.



Желтый билет в Китае или бюрократия против проституции



В Китайской Республике был совершенно четкий регламент для постановки на учет работниц секс-индустрии. После того, как на рынке стали появляться зарубежные конкурентки - подобные же постановления стали распространяться и на них. Поручительство за деятельность каждой конкретной сотрудницы со стороны хозяина борделя, заявление для постановки на учет в городскую администрацию - все это было обязательно.



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02.02.2018 Источник - zen.yandex.ru

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