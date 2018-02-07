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Грузите учебники самолетами. Русский язык – первый из иностранных в Центральной Азии, - Е.Иващенко
00:41 08.02.2018

О проблемах образования в Киргизии и острой нехватке там школьных учителей и учебников "Фергана" писала неоднократно. Есть проблемы и с преподаванием русского языка в других странах региона, например, министр образования Узбекистана Улугбек Иноятов заявил об острой нехватке учителей русского языка и что в будущем учебном году на 30% будут увеличены квоты приема в русскоязычные группы педагогических факультетов. Несмотря на то, что со времени распада СССР прошло уже почти тридцать лет, русский язык в регионе по-прежнему активно востребован, он очевидно нужен не только тем миллионам людей, кто уезжает в Россию на заработки, но и тем, кто желает учиться в российских вузах.

Количество русскоязычных школ, как и количество русскоговорящего населения, сокращается. "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) – одна из немногих организаций, которые занимаются повышением квалификации учителей-русистов и снабжают школы учебниками на русском языке.

Кому нужны русские школы

"Русская гуманитарная миссия" является автономной некоммерческой организацией и работает в странах Центральной Азии с 2016-го года. На сайте Миссии говорится о том, что за последние десятилетия в странах СНГ выросло поколение русистов, которые не всегда обладают достаточной квалификацией. Многие учителя русского языка никогда не бывали в России и недостаточно свободно владеют русским языком.

Присутствие русского языка в школьной учебной программе в Центральной Азии может быть трех типов: есть школы, где обучение ведется полностью на русском языке, или в школе есть русские классы, или же русский преподается как иностранный со второго класса, каждый день по два часа.

Востребованность русских школ объяснима: образование, полученное в такой школе, считается более качественным, кроме того, там есть современные учебники на русском языке, а это серьезный дефицит. Проблема в том, что российские издательства отказываются печатать учебники на местах, опасаясь выхода неподконтрольных тиражей, а чтобы завозить учебники из России, нужна политическая воля и серьезный бюджет.

В Таджикистане русский язык используется в дошкольной подготовке, школьном и вузовском образовании. Однако учителей русского языка не хватает даже для городских школ. Кроме того, в последние годы в школах, где обучают на русском, изменился национальный состав учеников, теперь это по большей части дети из таджикских семей, дома и на улице они общаются на родном языке. Русский язык становится "иностранным", и преподавать его нужно по другой методике.

В 2017 году министру образования России Ольге Васильевой пришло письмо из Тогуз-Булакского сельского округа Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизии. В письме говорилось, что "из 39 школ района в 28 обучение по всем предметам ведется на русском языке. Однако уже четверть века учебники не обновлялись и сейчас находятся в критическом состоянии, а само обучение учителя вынуждены проводить по программам 30-летней давности. В Кыргызстане учебники на русском языке не издаются".

Автором письма оказался глава Тогуз-Булакского сельского округа Тюпского района Джайлебай Бектурсунов, который в 2017 году покинул свой пост, но продолжает делать все, что только возможно, в области просвещения.

– Русскоязычные школы у нас очень востребованы, именно им родители отдают предпочтение, – говорит Бектурсунов. – Так исторически сложилось, что на русском языке все предметы у нас преподаются более качественно. Только учебники остались еще с советского периода, они рассыпаются, поэтому мы были вынуждены обратиться за помощью к России. Благодаря помощи РГМ и МЧС РФ школы моего района на 70% обеспечены книгами. Надеемся, что учебные пособия нам удастся обновить полностью.

Бектурсунов посетовал, что в Киргизии сейчас мало кто хочет быть учителем. Тут нужна господдержка: целенаправленная подготовка педагогов, достойная зарплата и социальный пакет. Учителей начальных классов уже начали заинтересовывать зарплатой, хорошо бы и дальше двигаться в этом направлении.

Письмо Джайлебая Бектурсунова привело к тому, что в декабре 2017 года методисты Миссии приехали в Тюпский район. Местным школам были подарены учебники на русском языке, а для учителей проведены мастер-классы. Сейчас родители и преподаватели района продвигают проект по созданию русско-киргизского этнического центра и центра по изучению русского языка.

Язык как социальный лифт

О работе РГМ в Центральной Азии "Фергане" рассказали заместитель генерального директора по образовательным проектам Ирина Васильева и кандидат педагогических наук, заместитель заведующей редакцией русского языка и литературы Центра гуманитарного образования издательства "Просвещение" Евгения Воропай.

– Насколько хорошо владеют русским языком преподаватели, с которыми вам довелось работать? Какие тут основные проблемы?

Ирина Васильева: Русский язык у них хороший. Молодых среди них много. Меня порадовало, что почти половина учителей русского языка в Таджикистане – мужчины.

Главная проблема – это отсутствие учебников. Во многих сельских школах по одному-два учебника на класс. Они рассыпаются от старости, и учитель не может давать по ним задания, потому что у детей их просто нет. Если даже у родителей есть возможность купить учебники, проблема возникает из-за отсутствия единого стандарта: у учеников в одном классе оказываются разные книги.

Потрепанные учебники, по которым ранее занимались школьники в Киргизии. Фото Джайлебая Бектурсунова

Однако мы активно работаем в этом направлении: выбираем нуждающиеся школы и полностью обеспечиваем учебниками каждого ученика. Так, в Таджикистан РГМ отправила 40.000 учебников, а в декабре 2017 года мы передали 21.280 учебников на русском языке для киргизских школ.

Вторая проблема более сложная – нет учителей. И не только по русскому языку, но и тех, кто на русском языке преподает остальные предметы: математику, физику, химию.

В феврале 2017 года в рамках проекта "Русский язык в Таджикистане: новые горизонты" нами был объявлен конкурс учительского мастерства. По итогам конкурса мы пригласили 40 учителей в Душанбе и провели для них курсы повышения квалификации. Затем 10 лучших были награждены поездкой в Москву.

– Какова специфика ваших тренингов?

Ирина Васильева: Мы учим не языку – он не меняется. Мы учим в первую очередь новым методикам преподавания русского как иностранного.

Евгения Воропай: Надо учесть, что нынешние школьники отличаются от прошлых поколений. Они больше пользуются современными технологиями, в связи с чем сильно меняется и сам их язык. При этом учат их по классическим учебникам. Да, в общем и целом язык тот же самый, но сейчас он требует других подходов к обучению. Нужно знать эти подходы и уметь преподавать язык в соответствии с новыми тенденциями. Именно этому мы учим педагогов.

Семинар для преподавателей русского языка. Фото предоставлено РГМ

– С чем связана потребность в русском языке в Центральной Азии?

Евгения Воропай: Один из вариантов – это трудоустройство в России. Другой вариант – получение образования и расширение своих знаний за счет знания русского. Например, там мало книг по современным технологиям на таджикском, но их много на русском.

Ирина Васильева: Кроме того, русский язык – это социальный лифт. Во всех странах региона есть филиалы наших крупнейших вузов, куда хотят поступать дети. В Таджикистане, например, диссертации пишутся на русском языке. Так что русский язык для них – это язык науки.

– Как вы оцениваете уровень учителей в Центральной Азии?

Евгения Воропай: Мы не могли оценить их уровень как методистов, так как не были на их уроках. Однако все они хорошо говорят по-русски. Кроме того, во время тренингов мы давали сложные групповые задания, и учителя с ними справлялись.

Ирина Васильева: Здесь русский язык держится на инициативных людях. Один из учителей рассказал нам, как он работал в Москве на стройке, чтобы заработать денег и дать дочери высшее образование, а потом вернулся в Таджикистане к работе учителя русского языка.

– Каковы ваши дальнейшие планы относительно Центральной Азии?

Ирина Васильева: Русская гуманитарная миссия и дальше планирует продолжать работу по реализации образовательных проектов в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии.

Екатерина Иващенко
07.02.2018

Источник - fergananews.com
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