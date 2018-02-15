 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Парень из Алматы Илай Дягилев прошел в финал женского конкурса красоты (фото)Парень из Алматы Илай Дягилев прошел в финал женского конкурса красоты (фото)
00:37 08.02.2018

Парень из Алматы прошел в финал женского конкурса красоты от Шымкента. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

По данным оргкомитета конкурса, 22-летний Илай Дягилев решил принять участие в Miss Virtual Kazakhstan и отправил туда свои фотографии в образе Арины Алиевой. Однако когда алматинец прошел в финал, он признался, что на самом деле является мужчиной.

"Оргкомитет, конечно же, в шоке. Сразу же было принято решение снять "Арину Алиеву" с конкурса. Участница до последнего момента тянула с предоставлением документов. Без подтверждения личности участница бы не прошла далее в финал. По решению оргкомитета от группы Южно-Казахстанской области в финал конкурса прошла девушка, занявшее второе место по количеству голосов - 18-летняя Айкерим Темирханова из Шымкента. Всего в финал конкурса вышло 16 красавиц, каждая из которых представляет свою область", - рассказали организаторы.

Позже И.Дягилев объяснил свой поступок корреспонденту Tengrinews.kz. "Все обсуждают мой поступок. Этим я хотел донести до всех одну важную для меня мысль, что сейчас девушки забыли о своей индивидуальности. Все гонятся за трендами, модой, забывая о своем собственном "я". Ни в коем случае я не пропагандирую, чтобы парни переодевались в женщин и ходили так по улицам. Это был просто спор. В первую очередь я пропагандирую естественность, саморазвитие. Чтобы девушки не зацикливались на внешности. Сейчас многие девушки и парни страдают от того, что не соответствуют стандартам красоты", - сказал парень.

"На самом деле я самый обычный парень. Родился в Алматы. Илай Дягилев - это мои настоящие имя и фамилия. В моей родословной намешано очень много кровей, азиатских и европейских. С 17 лет работаю в модельном бизнесе. Мой рост - 190 сантиметров, вес - 72 килограмма. Учился в университете по специальности "финансы". Но поняв, что финансы - это не мое, бросил учебу. Свое будущее я связываю с фэшн-индустрией. Некоторое время назад работал манекенщиком в китайском городе Шанхай. Вернулся в Алматы, работал с казахстанскими дизайнерами, участвовал и снимался в их показах и лукбуках. Не так давно основал компанию по производству фото- и видеороликов", - рассказал И.Дягилев, добавив, что в свободное время занимается спортом, фотографией и изучением иностранных языков.

Кроме того, парень рассказал о своей работе в модельном бизнесе. "Казахстанский менталитет не приветствует парней среди моделей. У нас это скорее как хобби, парни есть модели, но они серьезно этим не занимаются, считается, что это уят. Если ты парень и ты в этой сфере, то считается, что ты нетрадиционной ориентации. Про себя хочу сказать, предвосхищая вопросы на эту тему, что я к их числу не отношусь. В будущем планирую жениться, завести детей, правда, пока не встретил ту самую, которая бы меня вдохновила на серьезные отношения. Я считаю, что парень должен самореализоваться как мужчина, встать на ноги и лишь тогда задумываться о продолжении своего рода. Работая в модельном бизнесе, я много видел красивых девушек, глаза разбегаются, выбор большой. Но я ценю в девушках естественность и ум. В дальнейшем хочу сделать проект, где хочу показать, что естественная девушка будет выглядеть красивее и интереснее, чем те, которые выглядят как из инкубатора, как созданный мной образ Арины Алиевой. Ее образ - показатель того, как все сейчас выглядят, он понравился всем. Все фанатели от нее. Но они не знали ее сущность", - отметил алматинец.

Источник - CA-NEWS
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