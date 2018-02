Москва и Эр-Рияд замалчивают разногласия ради энергетического пакта, - "Financial Times"

00:17 08.02.2018 За последние 18 месяцев Россия и Саудовская Аравия сформировали альянс в области энергетики, хотя в других вопросах, таких как сирийский конфликт, они противостоят друг другу, пишет Financial Times.



"Традиционные соперники, которые в совокупности производят пятую часть мировой нефти, теперь в один голос высказываются по вопросам, связанным с энергетикой, и оформляют свои отношения в стратегические рамки", - сообщают журналисты Анджли Равал, Рула Халаф и Генри Фой.



"Причиной сближения, которое еще несколько лет казалось немыслимым, стал общий враг: американская сланцевая нефть. Начало сотрудничеству положил обвал цен на нефть, начавшийся в 2014 году, когда метод гидроразрыва пласта дал ход потоку сырой американской нефти, что застало других производителей врасплох", - отмечается в статье.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал Financial Times, что у альянса "есть потенциал стать сильнейшим энергетическим партнерством в мире". При этом, как отмечает издание, за последний год усилия по сокращению добычи нефти и повышению цен "переросли в более глубокие обязательства, среди которых предложения по корпоративным совместным предприятиям, инвестициям и военным сделкам".



"Сила экономического и энергетического партнерства будет способствовать доверию и уверенности. Мы инвестируем в Россию... а они заинтересованы в инвестициях в королевство", - заявил Халид аль-Фалих. Российский министр энергетики Александр Новак сообщил изданию: "Экономики двух стран очень похожи в плане устремлений, диверсификации и шагов к развитию высокотехнологичного сектора".



Ранее эти отношения характеризовались взаимным недоверием, учитывая сотрудничество Саудовской Аравии с США, отмечается в статье. Когда цены на нефть стали падать, Саудовская Аравия "в одиночку пыталась убедить мир в том, что сланцевый бум в США - не долгосрочная угроза традиционным производителям". Сегодня же у королевства есть союзник в лице России, помогающий старому нефтяному порядку отыгрывать позиции.



Производство сланцевой нефти в США, по прогнозам, вырастет до рекордных показателей в текущем и в 2019 году. Однако оба новообретенных союзника преуменьшают влияние американской сланцевой нефти, пишет Financial Times.



Между тем Россия расширяет влияние на Ближнем Востоке, в частности помогая режиму Башара Асада, что делает Москву противостоящей Саудовской Аравии стороной. "Учитывая расходящиеся стратегические интересы в других областях, некоторые наблюдатели не выражают оптимизма в отношении того, что новое энергетическое партнерство окажется устойчивым. По их словам, оно продлится лишь до тех пор, пока рынок не восстановит равновесие", - отмечается в статье.



Один из топ-менеджеров российской энергетической компании считает, что производители могут недооценить добычу сланцевой нефти в США. "Предпочитать игнорировать это - большая ошибка, - сказал он. - Значение сланцевой революции в США и ее влияние на рынок нефти трудно недооценивать".



7 февраля 2018 г.



Анджли Равал, Рула Халаф, Генри Фой | Financial Times Источник - Inopressa

