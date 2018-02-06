|Экс-аким Карим Кокрекбаев назначен послом Казахстана в Киргизии
23:11 07.02.2018
Экс-аким Карим Кокрекбаев получил новую должность
Карим Кокрекбаев назначен послом Казахстана в Кыргызской Республике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Указом Главы государства Кокрекбаев Карим Насбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Аимдос Бозжигитов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Кыргызстане.
В январе 2018 года Нурсултан Назарбаев освободил Карима Кокрекбаева от должности акима Жамбылской области. Он возглавлял область с декабря 2013 года. На пост акима региона был назначен бывший заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.