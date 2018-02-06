Экс-аким Карим Кокрекбаев назначен послом Казахстана в Киргизии

23:11 07.02.2018 Экс-аким Карим Кокрекбаев получил новую должность



Карим Кокрекбаев назначен послом Казахстана в Кыргызской Республике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Указом Главы государства Кокрекбаев Карим Насбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что Аимдос Бозжигитов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Кыргызстане.



В январе 2018 года Нурсултан Назарбаев освободил Карима Кокрекбаева от должности акима Жамбылской области. Он возглавлял область с декабря 2013 года. На пост акима региона был назначен бывший заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

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