После 2 месяцев споров и склок в Германии сформировали правительство... почти такое, как и было, - "Къ"

23:07 07.02.2018 Немецкие политики распределили портфели



В Германии договорились о коалиционном правительстве



В Германии достигнуто соглашение о создании нового коалиционного правительства. Договор, который ляжет в основу его работы, согласовали Христианско-демократический союз Ангелы Меркель (ХДС), его партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным немецких СМИ, посты руководителей МИДа и Министерства финансов достались социал-демократам. Внешнеполитическое ведомство, как ожидается, возглавит лидер СДПГ Мартин Шульц. Портфели в Минэкономики и Минобороны получат консерваторы.



Первоначально ожидалось, что коалиционные переговоры закончатся еще к 4 февраля. Однако все разногласия устранить не удалось. В итоге к компромиссному решению политики пришли в среду - это подтвердил один из руководителей ХСС Александр Добриндт. "Вы видите, что мы довольны. Мы сказали, что сегодня ночью должны достичь прорыва. Это удалось. У нас возник шанс сформировать правительство Германии",- заявил он журналистам, столпившимся в Берлине у входа в здание, где представители трех партий готовили текст коалиционного соглашения и распределяли между собой министерские портфели.



Кто может помешать Ангеле Меркель возглавить правительство



Ранее в среду газета Welt сообщила, что пост министра финансов в новом кабинете займет первый бургомистр Гамбурга и член СДПГ Олаф Шольц. По данным издания, социал-демократы возглавят Минюст, а также министерства по делам семьи и окружающей среды. Между тем последние восемь лет, в том числе в период европейского долгового кризиса, Минфином руководил представитель ХДС Вольфганг Шойбле.



Таблоид Bild, в свою очередь, сообщил со ссылкой на собственные источники, что социал-демократы сохранят за собой пост министра иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство, предположительно, возглавит лидер СДПГ Мартин Шульц - он сменит своего однопартийца Зигмара Габриэля.



Собственный корреспондент "Ъ FM" в Берлине Олег Зиньковский:



Зигмар Габриэль, который находился на посту министра иностранных дел в последнее время, как считается, проводил достаточно прагматичную политику по отношению к России. Например, он не раз высказывался за возможность постепенной отмены санкции еще до полного выполнения минских соглашений. Но по факту получается, что в проекте коалиционного договора, который уже доступен, здесь не будет никаких подвижек, то есть христианские и социал-демократы договорились, по сути, оставить все как есть, и вопрос снятия санкций против России сможет быть поднят только после окончательного выполнения минских договоренностей. Это было согласовано еще до того, как появилась кандидатура Мартина Шульца...



Источник: "Ъ FM"



В 2012–2017 годах господин Шульц был председателем Европарламента. 25 сентября 2017 года, на следующий день после выборов в Бундестаг, обернувшихся для СДПГ историческим поражением, политик заявил, что уйдет вместе с партией в оппозицию и ни за что не станет министром в правительстве под руководством Ангелы Меркель. Однако затем свою позицию он поменял.



Минобороны остается за Христианско-демократическим союзом. К консерваторам от СДПГ перейдет и ключевой пост в Минэкономики.



Георгий Степанов

7.2.18 Источник - kommersant.ru

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