Бесхозный новый губернатор афганского Балха Дауд пригрозил президенту Гани улететь в Лондон

23:05 07.02.2018 Назначенный центральной властью в Кабуле губернатором Балха Мухаммад Дауд предъявил ультиматум правительству Афганистана в связи с тем, что не может приступить к своим обязанностям, и прежний губернатор, Атта Мухаммад Нур, фактически продолжает управлять провинцией.



В документе, направленном Мухаммадом Даудом в администрацию президента и аппарат премьер-министра 6 февраля, он ставит условие, что, если в течении ближайших десяти дней вопрос о его вступлении в должность губернатора Балха де-факто не решится, то он покинет Афганистан и уедет в Лондон, где проживает его семья. Об этом корреспонденту "Ферганы" сообщил информированный источник в окружении премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы.



По словам источника, Мухаммад Дауд ссылается на то, что уже прошло два месяца с момента назначения его на пост губернатора Балха, однако за это время правительство не смогло обеспечить выполнение собственного указа. В результате он вынужден пойти на столь решительный шаг, как ультиматум, поскольку не желает становиться жертвой политических разногласий между правительством и Аттой Мухаммадом Нуром.



Напомним, что в декабре 2017 года Атта Мухаммад Нур указом президента Ашрафа Гани был освобожден от занимаемой должности, а на его место назначен Мухаммад Дауд. Однако Нур отказался покинуть свой пост, неоднократно выдвигал правительству свои условия и даже грозил власти в Кабуле волнениями и вооруженным сопротивлением. Руководство партии "Исламское общество Афганистана", членами которой являются оба политика, неоднократно вступало в переговоры с администрацией Ашрафа Гани по вопросу разрешения кризиса власти в Балхе, и даже были достигнуты определенные договоренности, однако до сих пор этот кризис не урегулирован. Накануне президент Гани обратился за посредничеством в переговорном процессе к представительству ООН в Кабуле.

07.02.2018 Источник - fergananews.com

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