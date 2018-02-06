В Таджикистане возрастной ценз для кандидатов в президенты подогнали под возраст Рахмончика

22:48 07.02.2018 Нижняя палата парламента Таджикистана утвердила поправки в законы республики, касающиеся возрастного ценза для кандидатов в президенты и членов парламента, сообщает Asia-Plus. Теперь на пост главы государства или члена верхней палаты парламента могут избираться лица, достигшие 30 лет.



"Данные поправки исходят из изменений, внесенных в Конституцию Таджикистана, которые были приняты 22 мая 2016 года по итогам всенародного референдума. Тогда были снижены возрастные цензы с 35 лет до 30 лет для кандидатов на пост президента Таджикистана и сенатора страны", - сказано в сообщении.



Также в закон "О выборах президента" Таджикистана внесена поправка, согласно которой задерживать и арестовывать официально зарегистрированного кандидата в президенты можно только с согласия Центризбиркома республики.



При этом по новым нормам финансирование президентских выборов должно впредь осуществлять только за счет местных источников. Делать это на средства, получаемые от зарубежных государств, организаций или физических лиц, запрещается.



Принятые поправки устанавливают норму, согласно которой кандидат в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана должен проживать на территории страны в течение последних пяти лет. Для кандидата в члены верхней палаты парламента этот срок составляет семь лет.



Кандидаты в депутаты и сенаторы Таджикистана смогут добровольно выйти из предвыборной гонки за 10 дней до выборов. Ранее этот срок составлял семь суток.



Очередные выборы президента Таджикистана пройдут осенью 2020 года. Действующий президент Эмомали Рахмон, бессменно возглавляющий страну с 1992 года, в соответствии с действующими нормами Конституции не имел права баллотироваться на новый срок. Однако в мае в Таджикистане был проведен референдум, по итогам которого в основной закон страны были внесены изменения, позволяющие Рахмону баллотироваться неограниченное число раз. Такое исключение было сделано только для него, как считают аналитики, с тем, чтобы в 2020 году выдвинуть свою кандидатуру на пост президента мог старший сын Рахмона Рустам. В декабре 2017 года Рустаму Эмомали исполнилось 30 лет. Источник - newsru.com

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