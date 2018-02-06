В Туркменистане проверяют "невинность" учениц и наличие порнографии на телефонах у школьников

22:40 07.02.2018 В школах города Дашогуза на северо-востоке Туркменистана, а также некоторых районных центрах осуществляется проверка мобильных телефонов школьников на наличие порнографических видео и фото, кроме этого школьниц направляют на гинекологический осмотр. Об этом туркменской службе радио "Азатлык" сообщили источники в Дашогузе.



Как утверждают собеседники, на прошлой неделе в северной области Туркменистана местные сотрудники образовательных учреждений, службы национальной безопасности, сотрудники полиции, а также врачи, без предупреждения пришли во время уроков и собрали мобильные телефоны у старшеклассников, как заявили позже, с целью проверки на наличие мультимедийных файлов.



Данная проверка проводится по указу заместителя областной администрации по образованию и культуре, отмечает источник.



"Пришли люди на проверку без всяких предупреждений и собрали у всех мобильные телефоны. Они не объяснили причину проверки телефонов. Но, позже выяснилось, что ищут порнографические файлы. Почти у всех учеников класса нашли подобные файлы", - рассказал школьник средней школы района Гурбансолтан, Дашогузской области.



По его словам, после обнаружения порнографических файлов, мобильные телефоны отобрали и провели со школьниками беседы в присутствии родителей.



"Вызвали папу в школу и строго сказали, что, если такое еще повторится, то откроют уголовное дело на меня и не оставят отца в покое", - рассказал ученик средней школы.



По словам местных источников, вместе с проверкой мобильных телефонов в школах провели гинекологический осмотр школьниц.



"Среди проверяющих были врачи гинекологи. Старшеклассниц выстроили в ряд и осмотрели в медпункте школы. У тех девушек, у кого не оказалась невинности, вызвали матерей и опозорили перед всей школой и поручили следить за воспитанием своих дочерей. После этих проверок уволили директора школы", - рассказал источник беседовавший на условиях анонимности.



Представители местной администрации Дашогуза воздержались от комментариев о цели и причинах проверок.



Как утверждает сотрудник районной полиции, проверки осуществляются в связи с тем, что в последнее время выросло количество занимающихся проституцией девушек школьного возраста. "Проверки были осуществлены с целью борьбы с этой проблемой", - отметил источник.



Местные источники в Дашогузе сообщают об аналогичных внезапных проверках и в других районах Дашогузской области. В этой связи директора школ взволнованы и предупреждают школьников, чтобы они оставляли свои мобильные телефоны дома.



Накануне в Туркменистане был принят закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки. Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518032400

Новости Казахстана

