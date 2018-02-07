"Черный понедельник" или рядовая корректировка фондового рынка США? - В.Катасонов

22:36 07.02.2018 Американские фондовые рынки перегреты и пузырятся



6 февраля 2018 года главной сенсацией стало падение индексов на фондовых биржах США и других стран. Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6%. По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6% (упал до планки в 24345,75 пункта), S&P 500 – 4,1% (опустился до 2648,96 пункта), Nasdaq – 3,78% (до 6967,53 пункта).



Биржевые индексы Dow Jones (30 ведущих компаний США) и S&P 500 (пятьсот компаний с наибольшей рыночной капитализацией), Nasdaq (высокотехнологичные компании) за один рабочий день умудрились потерять весь прирост, который был достигнут с начала 2018 года.



Главным героем дня оказался индекс Dow Jones, который в ходе торгов упал более чем на 1500 пунктов (по итогам рабочего дня падение составило 1175 пунктов). В абсолютном выражении это рекорд за всю историю индекса (индекс родился в 80-е годы XIX века). В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.



Если говорить о корпорациях, то наибольшие потери понесли те компании, которые были рекордсменами на фондовом рынке по капитализации. Это Google, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft и ExxonMobil. Каждая из этих компаний потеряла за один день 5 февраля по меньшей мере по 30 млрд. долл. рыночной капитализации. Всего же за первые пять дней февраля, по оценкам CNBC, американские компании потеряли более 1 трлн. долларов капитализации.



Среди персоналий, главными жертвами падения фондовых рынков стали те, кто занимает верхние строчки журнала "Форбс". Агентство "Блумберг" каждодневно рассчитывает Bloomberg Billionaires Index – BBI. Согласно этому индексу, в понедельник, 5 февраля, 500 богатейших людей мира потеряли 114 миллиардов долларов. Наибольшие потери понес глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 5,1 миллиарда долларов. Второе место по величине потерь занял основатель Facebook Марк Цукерберг – 3,6 миллиарда долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь – 3,3 миллиарда долларов. Далее следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 миллиарда долларов.



Если для игроков на фондовых рынках США черным оказался понедельник, то для азиатских площадок, где новый день начинается тогда, когда в Америке заканчивается предыдущий, черным стал вторник. Тренд уже подхватили азиатские рынки: ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei (225 компаний) рухнул во вторник более чем на 5,5% и продолжает падать, более широкий индикатор японского рынка акций – Topix снизился более чем на 5%, гонконгский Hang Seng ушел вниз более чем на 4%. Падающий тренд во вторник подхватили также европейские индексы – FTSE 100 упал на 2,5%, EURO STOXX 50 – на 3,6%, CAC 40 – на 3,5%. Российские биржи также открылись во вторник в отрицательной зоне. В первые минуты торгов индексы ММВБ и РТС потеряли 2,1-2,7%.



Всех продолжает волновать один вопрос: падение индексов – это лишь резкая корректировка рынка или же начало масштабного кризиса?



Еще в прошлом году в кулуарах говорили о том, что мир в любой момент может накрыть вторая волна финансового кризиса, однако публичные заявления на этот счет не приветствовались. Помнится, глобальный финансовый кризис начался в 2007 году с того, что на рынке ипотечных бумаг США начались "корректировки". Все понимали, что за раскатами грома обычно следует гроза, но Америка ничего не предпринимала. Гроза (финансовый кризис) продолжалась примерно два года, распространившись на многие страны мира. Глобальная капитализация рынков акций упала в 2008 году на 46%.



В конце 2017 года, согласно экспертным оценкам, глобальная капитализация рынков акций перевалила планку в 100 трлн. долл. и превысила максимальный показатель начала 2008 года. Если сейчас события 2008 года повторятся буквально, мировые фондовые рынки потеряют почти 50 трлн. долл. Некоторые эксперты утверждают, что оснований для таких опасений нет. Не могу с этим согласиться. Без всякого "фундаментального анализа" видно, что фондовые рынки США перегреты и пузырятся. Рекордные индексы, которыми обладают многие американские компании, никак не соответствуют прибылям, которые они получают и смогут в ближайшее время получать. Если бы прибыль многих лидеров Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq в настоящее время направлять в полном объеме на выплату дивидендов, то доходность акций (стоимость которых должна определяться не номиналом, а рыночной ценой) не превышала бы 4-5 процентов. Особенно завышены цены акций американского хайтека, которые обращаются на площадке Nasdaq.



Мы помним также, что летом 2015 года началось стремительное падение фондовых индексов на китайских биржах. Тогда с 12 июня по 7 июля китайский фондовый рынок потерял примерно треть своей капитализации, или 2,8 трлн долларов. Чтобы оценить масштаб этой потери, достаточно сказать, что она превышает капитализацию фондовых рынков Испании, Италии, Швеции, Голландии и России, вместе взятых. Используя жесткие административно-командные методы, китайские власти смогли купировать распространение кризиса (биржевые площадки в КНР были на длительное время закрыты), но Китай не разминировал свою финансовую систему и остается еще одним потенциальным эпицентром второй волны мирового финансового кризиса.



В том, что произошло 5 февраля, никакой мистики нет. Министерство торговли США в начале февраля обнародовало статистические данные об экономике США за первый месяц года. Они достаточно оптимистичны; в частности, за месяц в США удалось создать 200 тысяч рабочих мест (больше, чем ожидалось). Угроза дефляции тоже исчезла, ожидается даже небольшая инфляция. Это означает, что Федеральная резервная система США может выполнить свои обещания повысить ключевую ставку, что приведет к увеличению доходности американских казначейских бумаг. К концу текущего года доходность казначейских облигаций с 10-летним сроком погашения может составить 2,5%. При этом "казначейки" считаются самыми безрисковыми бумагами, они более привлекательны, чем корпоративные долевые бумаги, у которых соотношение доходность/риски хуже. Вот и началась возня на фондовом рынке: инвесторы выводят свои деньги из корпоративных бумаг и покупают (или готовятся покупать) долговые бумаги американского казначейства.



Наконец, понедельник 5 февраля был первым рабочим днем нового председателя ФРС США. Это Джером Пауэлл, который сменил Джанет Йеллен. Новый глава Федерального резерва занял свой пост в очень непростое время. После Второй мировой войны такого старта не было ни у одного председателя ФРС.



Валентин КАТАСОНОВ | 07.02.2018 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518032160

Новости Казахстана

