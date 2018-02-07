У кого пипка больше. Транстендеры и трансгендеры КазПравительства, - Сапа Мекебаев

22:22 07.02.2018 Все знают, что некоторым нашим высокопоставленным согражданам много чего принадлежит в стране, но никто точно не знает - кому и что



На днях судебная коллегия по уголовным делам Военного суда изменила приговор первой инстанции осужденному Канату СУЛТАНБЕКОВУ, бывшему заместителю акима Астаны и бывшему заместителю председателя правления национальной компании "Казахстан инжиниринг".



Вместо десяти лет отсидки в учреждении максимальной безопасности он теперь должен выплатить штраф в размере 2 139 500 000 (два миллиарда сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) тенге.



Причем эту сумму, в пересчете превышающую 6,5 миллиона долларов, серийный вымогатель должен выплатить в течение одного месяца с момента вступления в силу постановления суда.



Где, спрашивается, честный взяточник может за месяц найти такие огромные деньги? А если все-таки сможет, то ему с его талантами место не на скамье подсудимых, а в кресле главы правительства.



Очень бы пригодилось это умение для пополнения бюджета.



Пал казавшийся недосягаемым рекорд, установленный три с лишним года назад тогдашним председателем Агентства по регулированию естественных монополий Муратом ОСПАНОВЫМ. Тот, напомним, за аналогичные преступления был приговорен к выплате штрафа в 1 101 060 000 (один миллиард сто один миллион шестьдесят тысяч) тенге.



Вот только никто так и не сообщил, заплатил ли он. Если не заплатил, то почему еще на свободе? А если заплатил, где была та квартира, где деньги лежали, а следователи не нашли ключ к ее двери?



Три поверхностных вывода в связи с подобными судебными процессами, которые в последнее время проходят едва ли не чаще, чем заседания правительства.



Первый: замена тюремных сроков денежными штрафами сеет в обществе сословную рознь, поскольку пока еще не все социальные слои коррупционеров имеют возможность выкупить свою свободу в суде.



Второй: процессы метаболизма в государственном организме ускорились: деньги воруют уже до того, как они попадут в бюджет, а поиск тех, кто украл, превращается в общенародную викторину, когда нужно отгадать, кого оштрафуют на этот раз.



Третий: неотвратимость наказания за коррупционные преступления никакой профилактической роли не играет – чем больше чиновников-взяточников ловят за руку, тем больше желающих занять их места.



В прежние вегетарианские времена считалось, что власть с ее неограниченными возможностями и легкими соблазнами портит людей. Теперь туда приходят уже готовые кадры. Понятно, что при этом не может быть никакой корреляции между общим состоянием экономики страны и личными состояниями тех, кто ей управляет.



Конечно, некоторым все же удается оставаться условно честными людьми до первого тендера. Однако и у них с определенной суммы происходят необратимые изменения, когда они начинают ощущать в себе постыдные наклонности.



Такие т р а н с т е н д е р ы с модернизированным сознанием особенно опасны в периоды проведения госзакупок.



Уже скоро пять лет пройдет с того дня, когда один известный экономист на всю страну заявил: "У нас половина правительства – миллиардеры". А коль ни одна из половин правительства так и не оспорила его слова – значит, знал он, что говорил.



Итак, власть в нашей родной стране давно стала самым большим и самым прибыльным бизнесом, сравниться с которым не могут даже доходы от нефти, газа или металлов.



Однако до сих пор никто точно не знает, кому из высокопоставленных слуг народа что в стране принадлежит, кто из них самый богатый, а кому уже должно быть стыдно.



Деловые издания то ли из страха, то ли из вредности богатых чиновников решительно не трогают, смело оценивая размеры состояния только тех граждан, которые занимаются частным бизнесом.



Но ведь и премьер, и вице-премьеры, и министры с их заместителями, не говоря уже об акимах и руководителях национальных компаний, такие же простосердечные люди, которым иной раз и обидно бывает, что не могут похвастать своими богатствами.



Столько всего нажито непосильным трудом, а оценить некому. Многие из знатных представителей госслужбы давно преодолели ложный стыд и совсем не прочь друг с дружкой померяться пипками (одно из сленговых названий криптовалют – С. М.).



А коль есть пипки – давайте меряться!



Ratel.kz, идя навстречу тайным, по многочисленным просьбам и пожеланиям высокопоставленных трудящихся, намерен составить свой рейтинг госчиновников, в котором будут отражены их личные сбережения, пенсионные накопления, доли в дачных товариществах и жилищных кооперативах, включая активы в национальных холдингах и зарубежных банках.



Для объективности картины придется подсчитать стоимость имущества и деньги в карманах их не очень далеких родственников.



Информацию планируем черпать как из открытых источников, так и присланных в редакцию откровенных признаний наших героев, которым, мы уверены, наша затея очень понравится.



А вас, уважаемые читателя, просим делиться с нами всеми заслуживающими внимания народа сведениями из жизни наших особо уважаемых сограждан. Всю информацию мы, конечно, тщательно проверим и потом поделимся ей с любознательной публикой.



Лидерам рейтинга гарантируем приятную обществу публикацию на страницах нашего сайта и почетную грамоту в золоченой рамочке.



Берегите себя!



Сапа МЕКЕБАЕВ

Среда, 07 Фев 2018, Источник - ratel.kz

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