Кто склоняет каз-учителей к имитации цифровизации? - А.Бекбасова

22:20 07.02.2018 Ерлан Сагадиев и Тамара Дуйсенова предпочитают отмалчиваться



Депутат Айзада КУРМАНОВА предпочла не озвучивать свое отношение к обвинениям руководителя проекта Kundelik.kz Мухтара ИЛЬЯСОВА. В запросе на имя вице-премьера Ерболата ДОСАЕВА он заявил о том, что парламентарии приводят недостоверные факты.



- Мы ждем официальную позицию (Ерболата Досаева - А.Б.). Скажу одно: Юпитер сердится - значит, он неправ. Все, - сказала она на ходу журналистам, по пути в свой кабинет после пленарного заседания в среду, 7 февраля.



Напомним, на минувшей неделе группа парламентариев обратилась к вице-премьеру с просьбой отменить негласный мониторинг посещаемости сайта электронных журналов Kundelik.kz. По их словам, для достижения школами необходимых показателей составляемого рейтинга учителя вынуждены входить в систему от имени родителей и детей, имитируя высокую посещаемость сайта.



В субботу, 3 февраля, в редакцию Ratel.kz пришло письмо с просьбой опубликовать официальную позицию генерального директора проекта "Күнделік" Мухтара Ильясова. Он сообщил, что в публикации о депутатском запросе "Учителей заставляют имитировать цифровизацию" представлены факты, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию компании "Күнделік" и Министерства образования и науки РК. Позицию "Күнделік" мы публиковали дважды. Первое письмо пришло с грамматическими ошибками:



"Скорее всего, Депутат Айзада…путает с посещением цифровых образовательных рнсурсов. Рейтинг школ по использованию ЦОР, Министерство дейсвительно недавно опубликовало. Но, уважаемый депутат из разряда: Слышала звон, но не знаю откуда он". Му ни в коем случае не хотим ибидеть депутата …, скорее всего произошло недопонимание, и готовы проехать в любую школу Казахстана,если нужно с прессой, и на месте понять, кто и что требует и зачем требует", - написал Ильясов.



Второе письмо Мухтар Ильясов отправил с исправленными ошибками, но снял с себя всякую ответственность за случившийся конфуз, утверждая, что виноваты в нем его подчиненные, отправившие в редакцию драфт (проект, черновик - Ред.) ответа.



Примечательно, что Министерство образования и науки все еще не обозначило официальную позицию в этом щекотливом вопросе. Нет грозных заявлений о создании комиссии, проведении проверок, ну или, на худой конец, пресс-релиза с опровержениями порочащих ведомство и, понятное дело, его руководителей фактов.



Министр Ерлан САГАДИЕВ, привыкший давать ответ критикующим его гражданам в видеообращениях, не поехал накладывать грим и делать запись в телестудию. Молчит и министр труда и социальной защиты населения Тамара ДУЙСЕНОВА, обязанная по долгу службы пресекать и наказывать работодателей за нарушения трудовых прав всех граждан страны.



От критики депутатов отбивается как может один лишь руководитель Kundelik.kz Мухтар Ильясов. Что если учителей действительно склоняют к "имитации цифровизации", может ли он это делать самостоятельно?



Анар БЕКБАСОВА

Среда, 07 Фев 2018, Источник - ratel.kz

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