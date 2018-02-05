 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Верните родину обратно! В зоне Уз, - Е.Дьяконов
21:36 07.02.2018

Верните родину обратно! 

"В зоне Уз", том четвертый - "Кто помогает диктаторам"!

Ташкент

Я родился и вырос в самом прекрасном месте на планете Земля, это вечно цветущий Узбекистан и мой родной город Ташкент.

У нас в Ташкенте, русские на приветствие "Здравствуйте", обычно отвечали "Ваалейкум Ассалом", а узбеки ждали Пасху, чтобы отведать куличи и яйца-крашенки. Наши бабушки, независимо от национальности делали сумаляк во дворах. Здесь мы жили одной дружной семьей, где и радость и беда, были одна на всех.

Ташкент, город с запахом свежего хлеба и восточной сказки, богатых базаров, где прилавки ломились от яств, а всяким диковинным кушаньям нет счета.

Ташкент – это место, где гость почитается посланником Аллаха, а смерть любого человека, даже на другом конце улицы считалось личным горем каждого соседа.

Ташкент, где в армию провожали так, как встречали космонавтов, а свадьба, даже в соседнем дворе, было событием вселенского масштаба.

Ташкент, город моей первой любви и первых грез, там остались мои босоногие друзья по двору, когда мы, одетые лишь в сатиновые трусы, загорелая шпана, с облупленными носами, ушами и спинами, целыми днями пропали у арыков, спасаясь от испепеляющей жары.

Ташкент, город где живут удивительные люди, где к старшим принято обращаться ОТА – отец, или ОПА – мама и исключительно на вы, а еще меж собой люди общаются, прибавляя к имени ОКА - брат или АПА - сестра, ну а если старшие люди обращались к младшим, то непременно добавляли к имени, УГЛИМ - сынок или КЫЗЫ - дочка, то есть люди в Ташкенте, почитали друг друга братьями и сестрами.

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И наконец то, от чего нельзя отказаться, так это рассказы наших прародителей, как они, голодные, раненые и оборванные приехали в Ташкент, в эвакуацию в 1941-м, а узбеки, каждого, повторяю, каждого - беженца приняли как своего родного, накормили, одели, обули и дали свой кров, порой отдавая последнее.

Ташкент – город труженик тыла, он вырастил миллионы сирот со всего СССР независимо от национальности, а сколько он вылечил и поставил на ноги солдат и офицеров, так это одному Богу известно.

Тысячи предприятий, эвакуированных вместе с трудовыми коллективами и их семьями, ковали победу в Ташкенте, денно и ношно, а девиз "Фронту надо - сделаем" родился именно здесь.

Ташкент – кормил фронт и беженцев, он одевал и обувал солдат, производил самолеты, танки, пушки, порох, шил парашюты, штопал раны и возвращал в строй миллионы бойцов, которые покидая город Солнца и хлеба, уносили с собой частичку этой любви.

Ташкент – без преувеличения, многонациональный город, где основным языком общения, был конечно же русский, но многие русские считали хорошим тоном владеть и узбекским языком.

А потом было страшное землетрясение в 1966 году, Ташкент – разрушенный, но не покоренный, восстанавливала вся страна, уже к 1970 году Ташкент, становится четвертым городом Союза, после Москвы, Ленинграда и Киева.

Ташкент Куйлюк Я никогда не был фанатом СССР, но скажу так, кто не вспоминает это время с теплотой - у того нет сердца, а кто хочет вернуть эти времена, у того нет мозгов. Я не буду утомлять тебя читатель, перечисляя преступления коммунистов в советские времена, это сделали другие и до меня. Я хочу сказать о другом, о моем любимом городе Ташкенте.

А теперь о грустном…

После развала Союза, примерно в первые пару лет, Ташкент, как и весь Узбекистан преобразился, и кто-то разбудил в узбеках националистические чувства, после чего начались первые, отъезды, русских, украинцев, белорусов, немцев, евреев, греков, прибалтов и других.

При всей моей патологической ненависти к покойному Исламу Каримову и всему, что с ним связано, но справедливости ради следует заметить, что он стал на корню пресекать, открытые притеснения русскоязычных, правда были с его стороны и другие движения в совершенно обратном направлении.

Учитывая, что радикальных исламских фундаменталистов он уничтожал как крыс на помойке, но под этот маховик стали попадать совершенно посторонние от политики, религии и вообще каких-то притязаний на власть люди.

Пришли "лихие-90-е", а с ними и другие времена и другие нравы, которые открыли в людях не самые хорошие черты характера, а на смену человеколюбию, взаимоуважению и братству пришел "ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДОЛЛАР", а следом и все, что с собой он обычно приносит.

Однако самой тяжелой потерей для меня, стала потеря веры в так называемые "общечеловеческие ценности", толерантность, транспорентность, гендерность и иже с ними, ровно как и прочую ересь, что вбивают псевдо-правозащитники в головы специально обучаемых придурков на тренингах и семинарах, щедро оплачиваемых сильными Мира сего.

А тем не менее, этот самый Мир, продолжает медленно, но верно катиться в бездну, имя которой Третья Мировая, а учитывая, что между многими странами и народами давно уже непреодолимая пропасть непонимания и ненависти, то шансы, что некий представитель "самой исключительной нации" однажды нажмет на красную кнопку, весьма велики, при этом он предварительно сам спрячется в самое глубокое убежище.

Неужели еще есть в Мире кто-то, кто думает, что силой оружия можно и нужно решать проблемы человечества? Неужели кто-то думает, что выживет, начнись завтра ядерная атака? Все погибнут! Все! И я и ты! И Мир перестанет существовать!

Мир состоящий из людей, что построили города и возвели электростанции. Исчезнет Мир из людей, что полетели в космос и выращивают хлеб, их тех, кто воспитывает детей и делает спасительные операции. Этот Мир перестанет существовать!

Ровно как перестанет существовать "мир" состоящий из гламурных шлюх и "дырявых" мальчиков, и бесящихся с жиру подонков всех мастей, и обнаглевших не в меру чиновников, и из узаконивания педофилии и легализации браков с животными или даже с самим с собой.

Мир сегодня, к сожалению состоит из войн и миров, противопоставляющих себя друг другу, из ублюдков закулисной элиты - то и дело стравливающих меж собой народы, религии и даже целые цивилизации.

Мир состоит из крови, беженцев, секретных тюрем, кровавых диктаторов и их подельников, а также из главной обители зла - так называемой "Организации Объединенных наций" и прочих злодеев в лице лидеров "демократических" стран.

А что движет Мир к войне? Это реки лжи и чванства которые текут в никуда и те кто верит им, обречены на исчезновение и забвение.

К примеру, мы, узбекистанцы приезжая в Россию или соседний Казахстан, диву даемся "сколько там свободы", а местные жители жалуются, что им этого мало. Приезжая в Ригу или Таллинн, уже прибываешь в состоянии затяжного ступора, от того, сколько же там свободы!!! А прибалтам - тоже мало, им кроме как поговорить, еще и покушать хочется!

А тем не менее, моя Родина - это красавица, на которую покушались во все времена и у меня украли мою Родину, мою страну, мой город.

корейский рынок

Однако, я отвлекся, 24 февраля 2003 года, ко мне пришел знакомый мент, (тот самый что арестовывал меня 1 марта 1997 года) и откровенно "слил" своих коллег. Привожу его слова дословно:

-"Ты нормальный парень и жалко будет, если тебя убьют на допросе или еще как-то. У тебя есть максимум 24 часа, собраться и навсегда уехать из Узбекистана и чем дальше, тем лучше. Здесь не показывайся и не звони домой, иначе найдут, где угодно. Есть приказ, сажать тебя по политической статье, а еще у моих коллег есть приказ живым, в случае необходимости тебя не брать. Думай!!!!"

После чего он ушел в пустоту и больше я его не видел никогда, имя этого милиционера я не называю, чтобы не навредить ему, ведь таких в узбекской милиции осталось совсем мало, честных, порядочных и смелых, а больше продажных, хитрых и жадных, для которых нет ничего святого.

Я уезжал из Ташкента под покровом ночи, с одной спортивной сумкой через плечо, как будто я бандит какой-то. Друг вывез меня на "Скорой помощи" - (потому как за домом уже следила "наружка"), до Дендропарка, а оттуда звериными тропами в Сарыагаш. Потом на Чимкент, где на маршрутке, где-то на грузовике. В середине марта, одет я был явно не по сезону, и без того подорванное здоровье стало давать первые сбои. Температура под 40, сопли как вожжи до колен, но это ерунда по сравнению с тем, что можно подохнуть в лагере, где-нибудь под Навои. Эта мысль толкала меня на новые подвиги.

Забыв про совет мента, я позвонил домой из Мурманска и через три дня, стук в дверь отеля - "Открывай собака", благо в соседнем номере были командированные офицеры ОМОНа из Архангельска, с кем накануне мы оттопырились не по-детски и парни также были с похмела, а по сему вмешались в конфликт, что меня и спасло.

Узбекские чекисты остались ни с чем, да еще и чуть не отгребли, прям не по паспорту, а мои вчерашние собутыльники внимательно выслушав меня, дали дельный совет:

-"Эх, не дадут тебе житухи здесь, беги дальше, за пределы России - матушки", на что я возражать не стал, раз уж майор российской милиции, советует бежать куда глаза глядят.

Так я оказался у границы с Норвегией, без денег, почти без вещей, а из документов - только паспорт и старенький комп, где была вся моя жизнь и прошлая и настоящая и как выяснилось - еще и будущая.

Потомки викингов приняли меня не просто хорошо, а отлично, буквально с первого метра норвежской земли, окружили меня заботой и вниманием, даже порой, более чем пристальной опекой.

Через некоторое время, родной город Ташкент покинула моя семья, с двумя чемоданами на троих, а все что было нажито, пришлось оставить там, в городе моего детства. Ничего продать не удалось.

Итак, началась другая страница моей жизни, которую пришлось начинать с чистого листа, а точнее сказать с нуля. Но это уже совсем другая история….

Но мой родной Ташкент снится мне через день, а во сне я часто повторяю, ВЕРНИТЕ РОДИНУ ОБРАТНО.

5.02.2018

Евгений Дьяконов, отрывки из книги

https://www.facebook.com/evgeni.dyakonov, https://diakonoff.wordpress.com/
http://www.youtube.com/diakonoff,

Источник - ЦентрАзия
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