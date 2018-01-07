Нефтяная политика Саудовской Аравии меняется, - "Эксперт"

19:32 07.02.2018 Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco собирается построить целую нефтеперерабатывающую империю. Это очень важно для главного мирового производителя нефти, поскольку компания пытается укрепить свое положение перед крупнейшим в истории IPO и возместить прибыль, потерянную из-за сокращений добычи нефти ОПЕК, сообщило в пятницу агентство Dow Jones Newswires.



В последние два года Королевство Саудовская Аравия – крупнейший производитель и экспортер нефти на мировом рынке, контролирующий четверть глобальных запасов, – столкнулось с острой ситуацией, вызванной падением цен. В этих условиях власти решили изменить свою нефтяную политику.



За 5 предыдущих лет Aramco увеличила свои мировые нефтеперерабатывающие мощности более чем на треть, до 5,4 млн баррелей в день, благодаря новым заводам на берегах Красного моря и Персидского залива, согласно Wood Mackenzie. Компания также построила дополнительный НПЗ на юго-востоке Саудовской Аравии, который будет введен в эксплуатацию в 2019 году.



Саудовская королевская семья, переживающая нелегкие времена, превратилась в одну из мощнейших финансовых структур мира. Часть денег, вырученных от продажи нефти, была потрачена на роскошные города, дворцы из мрамора, стадионы и феерические фонтаны, вложена в американскую и европейскую экономику. Но большая часть нефтедолларов пошла на развитие страны, повышение уровня жизни подданных. Однако кризис поставил под угрозу многие статьи бюджета, в первую очередь масштабные социальные программы. Пришли новые времена, вынудившие начать вторую модернизацию, которая затронула все сферы жизни, в том числе, нефтяную отрасль - ведущую и единственную нефтяную компанию королевства Saudi Aramco, на 100% принадлежащую государству.



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Aramco готовится к IPO



В самом начале этого года Saudi Aramco была преобразована в акционерное общество. Изменение юридического статуса связано с планами выйти на публичное размещение акций (IPO). Согласно данным Reuters, капитал Saudi Aramco оценивается в 200 млрд. обыкновенных акций. Привлеченные средства планируется направить на разведку и разработку новых месторождений. Агентство Bloomberg утверждало, что саудовский гигант остановил свой выбор на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), однако в Эр-Рияде эти данные не подтвердили. В октябре прошлого года сообщалось, что организаторы сталкиваются с многочисленными проблемами финансового, правового и нормативного характера.



Saudi Aramco может в скором времени выбрать международный банк для консультаций по покупке газовых активов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В конце прошлого года нефтяной гигант предложил международным банкам подать заявки для консультирования при покупке активов и определения объектов приобретения. Официально компания отказалась комментировать эту информацию. Кроме того, по данным агентства, Saudi Aramco, также пригласила многие банки принять участие в роли координаторов и организаторов консорциума при размещении своих ценных бумаг. Группу банков, которая поможет компании в решении этих вопросов, компания намерена выбрать в начале текущего года.



Ведущие фондовые биржи мира – Нью-Йоркская, Франкфуртская и Гонконгская – вступили в жесточайшую борьбу за право на размещение акций энергетического гиганта на своих площадках. А президент США Дональд Трамп, посетивший Эр-Рияд осенью, настойчиво требовал от короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда провести IPO в Нью-Йорке. Пока саудовцы ничего на это не ответили.



"Национальный университет" Aramco



"Что хорошо для Aramco – хорошо для Саудовской Аравии", – говорят подданные. И это не преувеличение.



Любому путешественнику, впервые подъезжающему к городу Дахран по прекрасному автобану, трудно избавиться от ощущения, что перед ним предстал мираж. Только что вокруг были унылые пески, и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, возникает город с парками и современной архитектурой. Здесь хорошо помнят, как именно на этом месте в мае 1939 года первый король Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Сауд повернул вентиль нефтепровода – и по трубе пошла долгожданная нефть. Великобритания, монополии которой господствовали в те времена на мировом рынке черного золота, допустила непростительную ошибку, не поверив, что на Аравийском полуострове есть нефть. Ее нашли американцы, а добывать сразу стала Aramco.



Крупнейшее предприятие создавалось по стандартам американского бизнеса: жесткого, требовательного, практичного и неприхотливого. В штаб-квартире посетитель не видит ни слепящего богатства, ни раздражающей небрежности. Чистота и порядок повсюду образцовые. Понятно, что, закупая самое современное оборудование, компания в первую очередь отдает заказы американским фирмам. Говорят в компании на английском, знание которого обязательно и для саудовцев. На нем здесь привыкли работать и думать, хотя, по официальным данным, американцы и англичане составляют лишь 10% служащих. Для зачисления на большинство должностей необходимо пройти жесткий отбор, в том числе сдать экзамены по математике и английскому языку. Молодежь испытывают на деловые качества – быстроту реакции, наблюдательность, сообразительность. Устроиться в компанию и престижно, и почетно. Aramco – что-то вроде трудового национального университета, готовящего кадры всех уровней. Ее школу прошли многие директора местных предприятий и фирм. Вряд ли получится найти руководителя крупной компании, не посещавшего ее учебные центры.



Неизбежность перемен



Размещение акций крупнейшей компании, как и другие глубокие реформы саудовской экономики и патриархального общества – часть масштабного плана модернизации страны, который активно продвигает новый сильный человек Эр-Рияда, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. "Годами мы думали, что сумеем диверсифицировать производство и найдем другие источники дохода, – сказал "Эксперт Online" главный экономист Национального коммерческого банка в Джидде Саид аш-Шейх. – Однако крах нефтяных цен показал, что процесс диверсификации только начинается".



Чтобы залатать дыры в государственном бюджете, образовавшиеся после падения цен на нефть, принц проводит глубокие экономические реформы, вплоть до введения в этом году непопулярного НДС. Ставка, правда, установлена всего в 5%, но уже само появление налога стало ниспровержением основ саудовской экономики. Принц начал и социальные реформы. Женщинам королевства разрешено выходить на улицы без сопровождения мужчин, водить автомобиль, посещать спортивные состязания, в том числе обожаемый футбол.



Вместе с тем, в Саудовской Аравии есть немалая оппозиция курсу на перемены. Сохранит ли в результате проводимых реформ аравийская монархия полный контроль над своими нефтяными и газовыми богатствами? Этот вопрос в королевстве беспокоит многих.



Как отмечал американский эксперт по нефти Джон Росс, Саудовская Аравия проводит четкую черту. Ей не нужны любые инвестиции. Американские и европейские компании могут оказать помощь в разработке в основном нетронутых запасов природного газа этой страны. Но соседи уже опережают Эр-Рияд, привлекая в свою экономику внешние капиталовложения. Это вынуждает руководителей страны приоткрывать, хотя бы постепенно, доступ к своим нефтяным и газовым кладовым.



Супергород вместе с Россией



Новые веяния затронули и внешнеполитическую область, что важно для России. Аналитики отмечают, что отношений между двумя ведущими нефтяными державами все больше приобретают характер стратегического партнерства. А осенью прошлого года оно получило новый импульс. Так оцениваются итоги визита саудовского короля в Россию и его переговоры с президентом Владимиром Путиным, которые длились почти весь день.



"По итогам встречи стороны заявили о развитии партнерских отношений, совместных инициативах и инвестициях, включая прямые инвестиции суверенных фондов двух стран", – пишет аналитическое саудовское издание МААЛ, отмечая, что Россия "проявляет энтузиазм и серьезность по отношению к стратегическому партнерству с Саудовской Аравией". Об этом свидетельствует целый ряд фактов. "В партнерстве с крупнейшими российскими компаниями планируется вкладывать средства в пять секторов: солнечная энергия, здравоохранение, быстрая транспортировка и портовая инфраструктура для транспортировки сельскохозяйственной продукции", – отмечает издание.



Есть еще один очень интересный проект для российско-саудовского сотрудничества. На берегу Красного моря планируется построить супергород. Интересно, что по задумке авторов, он должен расположиться на приграничных территориях сразу трех стран – Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Придумано уже и название – Неом. Жить новый год будет только за счет возобновляемых источников энергии, прежде всего солнечной, что побудит ученых заняться проблемой сохранения природных ресурсов и энергии. Разумеется, это только одно из направлений, по которым там будут работать специалисты со всего света.



Сотрудничество с Россией крайне важно для Саудовской Аравии и с учетом стратегической приверженности нашей страны сокращению нефтедобычи в соответствии с обязательствами по сделке ОПЕК+. Соглашение было заключено при ведущей роли Москвы и Эр-Рияда, министры энергетики двух стран проводят регулярный и плодотворный диалог.



Учитывая глобальную повестку дня и принятие Saudi Aramco программы по трансформации, справедливо говорить об энергетическом партнерстве в разных областях, в том числе в сфере природного газа. Об этом "Газпром" уже начал предварительные переговоры. Последние события доказывают, что факторы, которые могли бы серьезно помешать стратегическому сотрудничеству двух стран, вполне преодолимы, если к этому побуждает экономическая целесообразность.



Иван Иванов, Дахран – Эр-Рияд – Москва, Геннадий Петров "Expert Online" 7.01.2018 Источник - expert.ru

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