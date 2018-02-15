В Хуаляне набекренилась гостиница. Тайвань сильно трясет

17:52 07.02.2018 В результате землетрясения на Тайване четыре человека погибли, 145 пропали без вести



В результате сильного землетрясения, произошедшего в восточной части Тайваня, по меньшей мере четыре человека погибли, 225 получили ранения и 145 пропали без вести, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о двух погибших и 144 раненых.



Информации о пострадавших среди российских туристов не поступало, сообщили ТАСС в Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.



Подземные толчки повредили несколько зданий в уезде Хуалянь, в том числе 11-этажную гостиницу Marshal Hotel, три нижних этажа которой обрушились. Также деформировались или наклонились еще несколько зданий. На месте происшествия работают спасатели с поисковыми собаками.



Повреждения получили два моста и дороги. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Из-за камнепадов перекрыто движение на некоторых горных участках скоростного шоссе Суао - Хуалянь.



На территории уезда в среду, 7 февраля, закрыты школы и офисы. Сейсмическая активность в регионе продолжается - за ночь были зарегистрированы десятки остаточных подземных толчков магнитудой до 5,4.



По меньшей мере 35 тысяч квартир и частных домов лишены водоснабжения и еще около 200 остались без электроэнергии в результате землетрясения. По данным прессы, удар стихии стал самым мощным по интенсивности афтершоков за последние 50 лет.



Землетрясение магнитудой 6 произошло около полуночи (23:50 по местному времени, 18:50 по Москве) у восточного побережья крупнейшего китайского острова и ощущалось в целом ряде населенных пунктов, в том числе в Тайбэе. По оценкам тайваньских сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км. Источник - newsru.com

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