Экс-глава Агентства Казахстана по статистике Мешимбаева вышла на свободу

17:44 07.02.2018 Мешимбаева неоднократно обращалась с ходатайствами о досрочном освобождении, но ей было отказано. В 2015 году срок отбывания наказания был сокращен на два года в связи с указом президента о помиловании



Сегодня стало известно об освобождении из колонии бывшего председателя Агентства Республики Казахстан по статистике Анар Мешимбаевой, осужденной в 2014 году за хищение выделенных на перепись населения средств, передает Kazakhstan Today.

В феврале 2014 года суд приговорил Мешимбаеву к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок отбытия наказания исчислялся с 6 февраля 2013 года. Мешимбаева неоднократно обращалась с ходатайствами о досрочном освобождении, но ей было отказано. В 2015 году срок отбывания наказания был сокращен на два года в связи с указом президента о помиловании. Таким образом, экс-глава Агентства по статистике провела в заключении полных пять лет. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Kazakhstan Today

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