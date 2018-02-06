Израильские самолеты атаковали военные объекты армии Асада вблизи Дамаска

16:43 07.02.2018 Самолеты израильских ВВС в среду нанесли ракетный удар по военным объектам в сельской области близ Дамаска, при этом сирийские ПВО перехватили большинство ракет, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на сирийское телевидение.



По данным армейских структур, несколько ракет были выпущены с израильских самолетов, когда они находились в воздушном пространстве Ливана.



"Командование Вооруженных сил считает Израиль ответственным за опасные последствия повторяющихся агрессивных рискованных мероприятий", - цитирует телевидение заявление командования сирийской армии.



Израильская сторона никак не прокомментировала сообщения сирийского телевидения. Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518010980

Новости Казахстана

