|Израильские самолеты атаковали военные объекты армии Асада вблизи Дамаска
16:43 07.02.2018
Самолеты израильских ВВС в среду нанесли ракетный удар по военным объектам в сельской области близ Дамаска, при этом сирийские ПВО перехватили большинство ракет, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на сирийское телевидение.
По данным армейских структур, несколько ракет были выпущены с израильских самолетов, когда они находились в воздушном пространстве Ливана.
"Командование Вооруженных сил считает Израиль ответственным за опасные последствия повторяющихся агрессивных рискованных мероприятий", - цитирует телевидение заявление командования сирийской армии.
Израильская сторона никак не прокомментировала сообщения сирийского телевидения.