 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.02.2018
12:03  Россия начала высылку северокорейских рабочих. По приказу Трампа?
12:02  Обвал фондовых рынков в США породил катастрофические сценарии
11:59  Продавшие Союз: за джинсы, жвачки и симулякры
11:58  Зернышки Шукеева. Инсайдерские сделки внутри Каз-правительства
11:56  Ролевые игры американского ковбоя: пора менять сценарий, - О.Туханина
11:52  Консервативная мысль. Добрый дикарь на ледяном ветру. Ч. 1, - Егор Холмогоров
11:51  Ченя поймали на Барбуде. Очередной "беглый лис" возвращен в руки китайского правосудия
11:49  Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
07:49  В пресс-службе президента Узбекистана создан Медиацентр
07:26  День сурка: переговоры о создании правительства Германии, - Н.Меден
07:15  Горно-пустынная герилья. Как появились басмачи в Средней Азии
07:11  Идейное рабство Российской "элиты", - khazin.ru
07:04  Кыр-премьер Исаков и его хит-проект "Умный город". КырМаниловщина...
07:01  Цыгане-мусульмане (хораханэ рома) на пороховой бочке Европы, - П.Скрыльников
06:55  Кыргызский MegaCom пытается купить фирма - аффилированная с рос-премьером Медведевым, - 24.kg
06:50  Символ веры заменит "китайская мечта". Решения съезда КПК претворяются в жизнь бульдозерами и лагерями перевоспитания, - "НГ"
06:49  Саудовский принц Мухаммад строит ваххабизм с человеческим лицом, - А.Приймак
00:54  Уйгуры в горах Бадахшана. Зачем Китаю отрицать планы по укреплению дальних подступов
00:47  Афганистан ждет распад, или Война между Севером и Югом, - Ш.Дустов
00:41  С барского стола. США выделяют Киргизии $20 млн на горячее питание для школьников
Вторник, 06.02.2018
13:09  Армия Таиланда перевооружается на российские "калаши"
13:07  Китай спешит вооружить флот рельсотроном
13:04  Брак по-узбекски: развода не будет!
13:03  США: новое в войнах и госпереворотах, - Н.Иванов
13:01  Трампгейт и Уотергейт. 45 лет спустя: реванш ЦРУ в борьбе с ФБР
12:55  У нас есть Герои! Памяти майора Романа Филипова, - Э.Лимонов
12:54  Археологи обнаружили в Великобритании уменьшенную копию Стоунхенджа - Ларкхилл
12:45  "Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века", - акын Балтабек
10:04  На кого батон крошат, сявки... МОК обидел авторитетного узбекского спортивного функционера Гафура
10:03  Пипец кыргызским контрабандистам... В узбекскую армию поступили казахские приборы ночного видения
09:53  Скандал в усыновлении. Кто пускает иностранцев в кыргызские интернаты? - А.Бенгард
09:51  Не в свои Саны не садись. После неудавшегося мятежа противники хоуситов сдают позиции, - Е.Сатановский
09:37  Прячем "хвосты". Казмининформ Абаев засекретил данные о получателях госинформзаказа
09:30  "Абу Даби" им в плазу. Партия правящего каз-олигархата "Нур Отан" решила бороться... за права рабочих))
08:56  Бодался теленок с дубом.. КырПрезидент Жээнбеков не оставляет попыток засудить журналиста Карабекова
08:55  Воинская закалка. Кыргызская школота отпинала в Бишкеке курсантов военного лицея
08:50  Хаос по пояс. Политика США в Афганистане направлена против России, Китая и Ирана, - К.Стригунов
08:48  Что твоя Манила! Красные партизаны усмиряют сепаратистов по собственной инициативе, - А.Балиев
08:47  12-летний ученый разработал свой вариант "латиницы" для каз-языка - "абзалицу"
08:15  В Карачи (Пакистан) неизвестные расстреляли авто с китайскими корабелами
08:05  Какие "плюсы" принесло монголо-татарского иго Руси
07:56  Афган-президент Гани разом выгнал в отставку 164 афган-генералов
07:50  Йемен в огне. Арабские союзники США выходят из подчинения, - Н.Бобкин
07:48  Кризис Кыргызского энергосектора. Кто виноват? - И.Кангельди
07:42  Курдские женские расчеты лихо жгут турецко-немецкие "Леопарды" в Африне
07:32  Пропало американское судно Seabed Constructor, искавшее пропавший малазийский Boeing
05:58  Ждать осталось недолго… Закон о реинтеграции Донбасса, - Элизео Бертолази
05:11  В США неожиданно обвалился фондовый рынок. Dow Jones "просел" сразу на 1176 пунктов (4%)
02:23  Игра на деньги. Чем оборачивается для казахстанских журналистов новый закон о СМИ, - Акен Мурзаев
02:17  42-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина творит чудеса! Три "золота" в Хьюстоне
01:33  Узбекистан лишился "железной руки", - Neue Zurcher Zeitung
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия начала высылку северокорейских рабочих. По приказу Трампа?
12:03 07.02.2018

Россия начала высылку северокорейских рабочих

Ольга Никитина

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в декабре 2017 года, Россия приступила к высылке северокорейских трудовых мигрантов, сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении [резолюции], начали отправлять корейцев", – приводит его слова РИА "Новости".

Мацегора отметил, что действия России подтверждают ее приверженность неукоснительному выполнению решений Совбеза ООН.

При этом посол согласился, что этот шаг нанесет "серьезный удар" по российской экономике, в особенности на Дальнем Востоке, где трудятся около 12 тыс. рабочих из КНДР.

Ранее МИД России заявлял, что Москва не будет высылать граждан КНДР, как этого требуют США в соответствии со своими новыми односторонними санкциями. Перед этим глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия якобы выполняет не все санкции, введенные в отношении Северной Кореи.

Мацегора также сообщил, что Россия убеждает КНДР и Соединенные Штаты начать переговоры в условиях снижения напряженности на Корейском полуострове. "Сейчас очень хорошее время, сейчас очень позитивный настрой, Олимпиада [в южнокорейском Пхенчхане], олимпийское перемирие, учений нет [...>. Мы их призываем: "Дорогие друзья, давайте, в общем, начинайте", – сказал дипломат.

Ранее в среду сообщалось, что Соединенные Штаты приняли решение отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты, запланированное с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, в преддверии зимних Олимпийских игр в 2018 года в Южной Корее.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517994180
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  