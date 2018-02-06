Россия начала высылку северокорейских рабочих. По приказу Трампа?

12:03 07.02.2018 Россия начала высылку северокорейских рабочих



Ольга Никитина



В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в декабре 2017 года, Россия приступила к высылке северокорейских трудовых мигрантов, сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора.



"Многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении [резолюции], начали отправлять корейцев", – приводит его слова РИА "Новости".



Мацегора отметил, что действия России подтверждают ее приверженность неукоснительному выполнению решений Совбеза ООН.



При этом посол согласился, что этот шаг нанесет "серьезный удар" по российской экономике, в особенности на Дальнем Востоке, где трудятся около 12 тыс. рабочих из КНДР.



Ранее МИД России заявлял, что Москва не будет высылать граждан КНДР, как этого требуют США в соответствии со своими новыми односторонними санкциями. Перед этим глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия якобы выполняет не все санкции, введенные в отношении Северной Кореи.



Мацегора также сообщил, что Россия убеждает КНДР и Соединенные Штаты начать переговоры в условиях снижения напряженности на Корейском полуострове. "Сейчас очень хорошее время, сейчас очень позитивный настрой, Олимпиада [в южнокорейском Пхенчхане], олимпийское перемирие, учений нет [...>. Мы их призываем: "Дорогие друзья, давайте, в общем, начинайте", – сказал дипломат.



Ранее в среду сообщалось, что Соединенные Штаты приняли решение отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты, запланированное с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, в преддверии зимних Олимпийских игр в 2018 года в Южной Корее. Источник - Взгляд

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