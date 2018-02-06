Обвал фондовых рынков в США породил катастрофические сценарии

12:02 07.02.2018 Столь сильный обвал фондовых рынков США оказался неожиданным



Ольга Самофалова



Самое масштабное в абсолютном выражении падение фондовых индексов произошло в США. Одни аналитики подсчитывают гигантские потери богатейших людей мира – и дают в основном успокаивающие прогнозы. Однако другие специалисты видят в происходящем куда более серьезные угрозы и вызовы, чем просто техническая коррекция.



В понедельник фондовый рынок США пережил самое масштабное за всю историю по абсолютному изменению в пунктах падение – индексы рухнули на 3,8–4,6%. Индекс S&P500 (индекс широкого рынка акций США, в который входит 500 компаний) показал худший результат с августа 2011 года, когда США понизили кредитный рейтинг. Dow Jones и S&P 500 растеряли, таким образом, весь рост с начала года.



Это привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 млрд долларов своих активов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Bloomberg.



Сильнее всех пострадал глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, который потерял 5,1 млрд долларов всего за один день. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на 3,6 млрд долларов. Основатель Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь – они составили 3,3 млрд долларов. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли по 2,3 млрд долларов, а основатель Microsoft Билл Гейтс – 2,25 млрд долларов. Впрочем, в целом первая пятерка слегка обедневших миллиардеров и не изменилась.



Обвал в США перекинулся на другие площадки – распродажи начались и на европейских фондовых биржах. Основные площадки АТР также закрылись во вторник со значительным снижением. Например, японский индекс Nikkei 225, который на торгах опускался на 6%, закрылся в минусе на 4,73%. Что же произошло?



Однозначной причины столь масштабного падения нет, констатируют аналитики Sberbank Investment Research. Вероятно, сыграло сочетание сразу нескольких факторов. "ФРС в прошлую среду выказывала уверенность в ускорении инфляции, однако рынки вяло отреагировали, припася основное движение на пятницу – после данных по рынку труда. Когда они подтвердили взгляд ФРС, фондовые площадки отреагировали бурным снижением. В понедельник оно ускорилось за счет срабатывания стоп-ордеров автоматических торговых систем. Рынки были перекуплены, и нужен был лишь повод для коррекции роста в ходе предыдущего ралли. Теперь этот повод получен, и участники рынка быстро возвращаются к реальности", – объясняет финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.



"Ситуация очень напоминает 1987 год, "черный понедельник" 19 октября. Тогда произошло самое сильное падение индекса за всю историю за один день, более 22%, причем без видимых причин – ни войны, ни санкций, ни землетрясений.



Это чуть не привело к закрытию биржи деривативов в Чикаго", – напоминает управляющий директор ИК "Норд Капитал" Михаил Ханов.



История повторяется: целых 15 месяцев в индексе S&P 500 наблюдался беспрецедентный рост без малейшей коррекции. "Рынок вырос более чем на 40% за полтора года, причем последние 10% роста пришлись на январь 2018 года, и также без видимых причин. Более 40 млрд долларов "зашло" за январь в ETF фонды, зарабатывающие на росте индекса S&P в целом или на отдельных отраслях. Большое количество профессиональных спекулянтов все это время зарабатывали на "продаже волатильности", то есть играли на понижение индекса VIX (индекс волатильности фьючерса S&P 500, или "индекс страха") и его производных или аналогов", – рассказывает предысторию Михаил Ханов.



Инвесторы давно ждали повод зафиксировать прибыль – и такой повод представился в виде небольшой коррекции в пятницу. Это привело к тому, что "без видимых причин" (а в решениях ФРС в среду и в данных по безработице в пятницу ничего необычного не прозвучало) рынок начал падать, говорит Ханов.



"Обвал бирж не вызван плохой статистикой или беспокойством инвесторов в отношении экономики. Это реакция рынка на ожидания более быстрого возращения монетарной политики к норме. Рынки не могут без коррекций. Это одна из них. Она впечатляющая лишь благодаря тому, что до этого было не менее впечатляющее ралли", – согласен Купцикевич.



Однако Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента "Альпари", видит совершенно иные причины случившегося. Главной из них, по ее мнению, стали действия ФРС США в отношении банка Wells Fargo, который является системообразующим и третьим по величине банком в Штатах. О проблемах в этом банке известно еще с 2016 года: сотрудники банка без ведома клиентов ради выполнения плана продаж открыли более 3,5 млн счетов на их имя, плюс они выдали более 550 тыс. кредитов по завышенной стоимости, что является мошенничеством. Банк заставили заплатить штраф в 185 млн долларов, но для Wells Fargo это незначительная сумма. В итоге банк продолжил вести недобросовестную политику в отношении своих клиентов.



Поэтому ФРС США решила пойти на новые и беспрецедентные меры: в пятницу запретила Wells Fargo увеличивать размер активов на своем балансе, то есть банк может лишь привлекать депозиты и выдавать кредиты, и все. "Отсутствие возможности наращивать активы приведет к серьезному ухудшению финансовых показателей банка. Именно поэтому котировки банка в понедельник обвалились почти на 10%. Поскольку компания входит в индекс S&P 500, падение ее акций сказалось и на динамике индекса", – объясняет Кокорева.



Кроме того, Wells Fargo является крупнейшим инвестором как на финансовом рынке США, так и на международных площадках, крупнейшим держателем облигаций, акций и деривативов. "А значит, рынки на время лишатся крупного инвестора, недополучат инвестиции, которые исчисляются миллиардами долларов", – указывает Кокорева.



Противостояние ФРС и крупнейшего американского банка может закончиться очень печально. Ограничения с банка снимут только после устранения нарушений, но когда – неизвестно. Поэтому коррекция на рынке будет продолжена, считает аналитик. "Есть вероятность, что проблемы в Wells Fargo могут усугубиться и крупнейший банк США может повторить историю Lehman Brothers. Реализация такого сценария приведет к банковскому кризису в США и обвалу фондовых индексов. Ситуация затронет мировые площадки, в том числе и российские. Мало не покажется никому", – предупреждает Анна Кокорева.



Другие эксперты настроены ненамного оптимистичней.



"Я думаю, что это лишь начало серьезной коррекции рынка, когда весь позитив в виде налоговых реформ и роста ВВП США на 3% за год уже отыгран и крупные игроки будут фиксировать прибыль. Мы увидим небольшие отскоки вверх и последующие продажи от крупных фондов по два, три, пять процентов за торговую сессию", – ожидает Михаил Ханов. Поводом "перевести дух", по его мнению, станут отчеты корпораций в США за первый квартал 2018 года, которые начнут появляться в начале апреля. "Технически и психологически очень сильная поддержка у S&P находится на уровне 2100. Это означает возможное снижение американского рынка акций еще на 15–20% в ближайшие один–два месяца", – говорит Ханов.



Что касается российских рынков, то пока они реагируют на обвал в США как на рядовые неприятности, теряя 1% с начала дня. Отчасти это объясняется весьма сдержанным ростом до этого. "На российском фондовом рынке во вторник наблюдается уже давно назревшее и закономерное коррекционное падение. При взгляде на дневные графики индексов МосБиржи и РТС становится очевидно, что их текущая внутридневная просадка вовсе не носит фатального характера", – согласен Михаил Ханов.



"Рубль пока держит оборону, умудряясь прибавлять к доллару с начала дня. Тем не менее, скорее всего, валюта останется выше 57 и вблизи 71 по итогам дня", – ожидает Купцикевич. Серьезное беспокойство перекинется на наши площадки, если распродажа на зарубежных фондовых рынках не завершится в ближайшие несколько дней, считает он. Ханов ждет более масштабного падения российских рынков в случае ужесточения внешних санкций со стороны США.



Еще более апокалипсический прогноз сделал известный финансовый эксперт Эрик Найман, родившийся в Новосибирске, а теперь работающий управляющим партнером украинской инвестиционной компании Capital Times. Он считает, что это только первая волна распродажи акций, которая была вызвана стремительным ростом доходности американских гособлигаций. После коррекции стоит ждать вторую волну – паническую распродажу, на которой уже профессионалы начнут скупать подешевевшие акции. Затем американский рынок акций возобновит рост и может даже обновить максимумы. Однако в мае ситуация в мировой экономике спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний, и начнется медвежий рынок. Это означает падение фондовых индексов на 35–50% в течение полугода. И в ноябре можно ожидать начало экономического кризиса в США, которым накроет и всю мировую экономику, считает Найман.



Впрочем, он оговаривается, что это один из возможных сценариев: "реальность может быть иной – лучше или хуже моих прогнозов". Но на всякий случай он советует "хранить кэш и готовиться к худшему". Источник - Взгляд

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