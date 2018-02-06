Зернышки Шукеева. Инсайдерские сделки внутри Каз-правительства

11:58 07.02.2018 Шукеев подставил Сагинтаева ради российских фермеров?



ДЕНИС КРИВОШЕЕВ



История об инсайдерской сделке внутри правительства утекла в СМИ и высокопоставленным чиновникам пришлось оправдываться



Оказывается, инициатива Министерства сельского хозяйства Казахстана о выкупе невостребованного на рынке зерна у сельхозтоваропроизводителей нашла отклик в сердцах не только отечественных фермеров, но и у их коллег в России.



В Северо-Казахстанскую область из приграничных российских регионов на конец января ввезли более 4,5 тысячи тонн зерна.



Россияне с удовольствием продают пшеницу 3-го класса по 34 000 тенге или около 6 тысяч рублей за тонну, тогда как местные зерновики считают 35-40 тысяч тенге ценой слишком низкой. И обосновывают это тем, что, продавая зерно по таким ценам, они не в состоянии готовиться к новому сезону.



Поэтому при поддержке общественных организаций они организовали мощный информационный фронт, который всей массой начал давить на правительство.



По мнению Союза фермеров Казахстана, государство должно выкупить у сельхозпроизводителей порядка 2 миллионов тонн зерна нового урожая, чтобы не допустить банкротства предприятий.



"Мы объехали все области и везде проблема одна - сегодня не могут продать зерно. Мы, учитывая это, заранее, где-то в конце сентября, написали письмо на имя премьер-министра САГИНТАЕВА. Зная, что такая перипетия будет, лучший был бы выход - 2-3 миллиона тонн зерна государству закупить, и все вопросы решились бы. И даже посчитали суммарно - 2 миллиона по сегодняшней цене где-то 80-100 миллиардов тенге".



Это цитата Ауезхана ДАРИНОВА, главы Союза фермеров.



Получается удивительная картина: российские аграрии счастливы продавать зерно по ценам, при которых казахстанские объявляют себя банкротами.



В 2017 году Россия, используя новые технологии и аграрную науку, получила рекордный урожай зерна. Только Омская область увеличила реальные показатели на 20%.



Рынков сбыта нет. Цена на бирже - на уровне 1989 года, и пока нет никаких причин надеяться, что ситуация поменяется, ведь если исследовать биржевые графики, то можно увидеть, что цены бывали и ниже.



В конечном итоге, страх перед неуправляемыми фермерами, жажда наживы некоторых игроков рынка и мощное лобби не оставили правительству выбора: оно вынужденно было объявить о дополнительном закупе пшеницы третьего класса по 42 тысячи тенге за тонну.



Теперь осталось найти деньги.



Свободных средств в текущий момент у правительства нет: Нацфонд не совсем доступен, выхода на внешние рынки нет, поэтому решено было обратиться к заимствованию внутри Казахстана и у самых консервативных институтов.



Например, в Государственном фонде социального страхования (ГФСС) скопилось 1,2 триллиона тенге, которые частично вложены в бумаги правительства, еще часть лежит на депозитах в банках разного уровня.



Правда, выяснилось, что целевые бумаги "КазАгро" не удовлетворяют требованиям ГФСС о надежности.



И для преодоления данного ограничения правительству пришлось принимать отдельное постановление, в котором обязательства агрохолдинга просто внесли в список рекомендуемых для инвестирования ценных бумаг.



Судя по всему, в Минсельхозе под руководством Умирзака ШУКЕЕВА второпях искали выход.



Национальный банк, который управлял деньгами ГФСС, наотрез отказывался покупать бумаги коллапсирующего гиганта, о чем свидетельствует имеющееся дополнение к договору на управление активами фонда.



Поэтому сложно было выбрать более странное решение, чем фактический бросок под танки премьера Бакытжана Сагинтаева.



Именно он подписал 12 постановлений, в которых Нацбанк был принужден к покупке бумаг "КазАгро" в пользу ГФСС.



В результате, помимо рисков стандартных, появился риск скупить зерно у россиян через перекупщиков, имеющих доступ к нацкомпании.



История об инсайдерской сделке внутри правительства утекла в СМИ.



Высокопоставленным чиновникам пришлось оправдываться и доказывать, что данная инвестиция для ГФСС - предел мечтаний, а доходность превысит любые ожидания.



Откуда такая уверенность? Если посмотреть на долгосрочный график стоимости зерна на мировых биржах, можно отследить закономерность.



Так, помимо спекулятивных всплесков, длящихся годами, существуют еще и сезонные перепады. Летом, перед урожаем, цены всегда выше - на страхе негативных прогнозов. И можно предположить, что государственные инвестиции формируются, исходя из этих волн.



Таким образом, чиновники хотят убить двух зайцев: поддержать фермеров и подзаработать на длинном хранении.



К сожалению, на бирже не все работает по сценарию, и цена может обвалиться, а если учесть, что на существующую стоимость накладывается стоимость хранения, то риски только увеличиваются.



При этом, никто не может поручиться, что если цена на товарных биржах вырастет, на казахстанское зерно найдется покупатель.



Желающих оседлать эту волну предостаточно. Что хорошо понимают в соседней России и поэтому не ждут милости от биржевой погоды, а продают зерно туда, где его берут, а сегодня это Казахстан.



И покупают его, судя по всему, для того, чтобы перепродать собственному государству. Так дети сирот, пособия многодетным помогают зарабатывать небольшой группе бизнесменов.



И даже при худшем сценарии ответственные чиновники могут уверенно говорить об успешности инвестиций, ведь у страны всегда есть выход.



Например, доход может сложиться на курсовой разнице.



Зерно выкупают в тенге, на экспорт продают в долларах. И если цены на биржах даже останутся неизменными, это не так страшно для рисования отчетов. Источник - Ratel.kz

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