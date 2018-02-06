Ченя поймали на Барбуде. Очередной "беглый лис" возвращен в руки китайского правосудия

11:51 07.02.2018 Очередной "беглый лис" возвращен в руки китайского правосудия



Подозреваемый был арестован в Антигуа и Барбуда еще 5 января в рамках операции "Охота на лис"



ПЕКИН, 7 февраля 2018, 07:50 - REGNUM Очередной подозреваемый беглец был возвращен в Китай из-за рубежа в рамках всекитайской кампании по борьбе с экономическими преступлениями в сотрудничестве с Интерполом, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.



Ранее подозреваемый по фамилии Чень был председателем совета одной фармацевтической компании в провинции Шаньдун на востоке Китая, он подделал более 100 тыс. инвойсов в период с 2012 по 2013 гг, что породило потери таможни на сумму более 170 млн. юаней (порядка $27 млн).



По сведениям полиции, подозреваемый сбежал за рубеж перед тем, как Муниципальная Народная прокуратура Биньчжоу выдала в августе 2017 года ордер на его арест в связи с манипуляциями, которые Чень осуществлял с инвойсами. Несколько позже, в октябре 2017 года, он был внесен в список Интерпола с "красным углом".



Подозреваемый был арестован в Антигуа и Барбуда еще 5 января в рамках операции "Охота на лис".



Полиция Китая тесно сотрудничает с правоохранительными органами других стран и не оставляет никакого шанса беглецам укрыться за пределами Китая, отмечают в Министерстве общественной безопасности.



Кампания "Охота на лис" преследует цель поимки экономических преступников, коррумпированных членов Компартии Китая и правительственных чиновников, которые сбежали от правосудия за рубеж.



Как сообщало ИА REGNUM, что по итогам 2017 года в Китай были возвращены более 1300 беглецов за рубеж с общей суммой возвращенных средств в размере 980 млн юаней ($151 млн). Источник - REGNUM

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