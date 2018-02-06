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Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
11:49 07.02.2018

Неустановленные источники, скорее всего, из филиппинского оборонного ведомства, предоставили газете Philippine Daily Inquirer новые спутниковые снимки, на которых видно, что Китай практически завершил процесс милитаризации искусственно созданных островов

Усилия президента Филиппин Родриго Дутерте, направленные на сближение с Китаем, были подорваны деятельностью Пекина в Южно-Китайском море, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для Asia Times.

Неустановленные источники, скорее всего, из филиппинского оборонного ведомства, предоставили газете Philippine Daily Inquirer новые спутниковые снимки, на которых видно, что Китай практически завершил процесс милитаризации искусственно созданных островов, которые он контролирует в оспариваемой морской зоне. Фотографии с высоким разрешением были опубликованы на веб-сайте либеральной газеты в понедельник, 5 февраля.

В 2017 году были опубликованы аналогичные спутниковые снимки, на которых была показана подозрительная китайская активность недалеко от контролируемого Филиппинами острова Титу, также расположенного в Южно-Китайском море. Данные снимки поставили под сомнение заявленное перемирие между Манилой и Пекином.

На новых снимках видна протяженная сеть взлетно-посадочных полос, передовых систем вооружения и ангаров на рифах Огненный Крест, Квартерон, Гавен, Южный Джонсон, Мисчиф, Суби и Маккеннан.

Ранее в этом году Пекин открыто отметил расширение своего военного пространства в спорных районах Южно-Китайского моря. Китай признал, что он развернул передовые радиолокационные системы, предположительно в оборонительных целях.

Известие о финальной стадии милитаризации спорных островов породило настоящую бурю негодования на Филиппинах. Видные государственные деятели потребовали от правительства Филиппин занять более жесткую позицию.

Член Верховного суда Филиппин Антонио Карпио раскритиковал "политику умиротворения" администрации Дутерете, которая лишь "подтолкнула Китай к дальнейшей милитаризации искусственных островов в архипелаге Спратли".

"Филиппины были проданы? Тот факт, что Китай почти достроил свои военные базы (в Южно-Китайском море), вызывает беспокойство", - заявил сенатор Бениньо Акино IV.

"В то время как их военные корабли находятся в наших водах, мы продолжаем потакать их капризам, и все это время мы продолжаем находиться в неведении относительно отношений между нашим правительством и Китаем", - добавил сенатор.

Даже сторонники президента Филиппин и независимые законодатели выразили обеспокоенность по поводу спутниковых снимков, опубликованных в Philippine Daily Inquirer.

Председатель комитета по экономическим вопросам сената Филиппин Шервин Гатчалян инициировал слушания, которые косвенным образом поставили под сомнение мудрость решения о сближении с Китаем.

Гатчалян заявил, что администрация Дутерте заняла более мягкую позицию по Южно-Китайскому морю в обмен на экономические выгоды, однако до сих пор "ни один из китайских займов не был переведен полностью".

"Были намерения предоставить Филиппинам кредиты, но до сих пор это не было осуществлено", - подчеркнул Гатчалян.

Последние данные показывают, что инвестиции Китая в экономику Филиппин в 2017 году увеличились на 15% в сравнении с $27 млн в 2017 году. Напротив, японские инвестиции в экономику Филиппин выросли за аналогичный период на 23,79%: с $474 млн в 2016 году до $620 млн в 2017 году.

Во время пресс-конференции представитель президента Филиппин Гарри Роке попытался преуменьшить вопрос о территориальном споре с Китаем. Роке заявил, что "независимо от того, нравится нам это или нет, они намеревались использовать их (искусственные острова) в качестве военных баз".

Представитель президента Филиппин настоял на том, что у Филиппин практически не осталось никаких вариантов, поскольку страна "не может объявить войну. Это не только незаконно, но и… невозможно на данном этапе".

На фоне массовой публичной реакции Дутерте обнародовал 6 февраля неожиданное заявление о том, что он остановит все совместные морские научные исследования с зарубежными странами в районе Benham Rise, расположенном примерно в 250 километрах от северо-восточного побережья провинции Исабела. Недавно правительство Дутерте предоставило доступ к данному району для китайских исследователей. Видимо, желая укрепить свои позиции, Дутерте объявил район Benham Rise закрытым для иностранцев, включая граждан КНР.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что теперь Филиппины приступят к ремонту своих объектов, особенно взлетно-посадочной полосы, на острове Титу в Южно-Китайском море. Этот шаг, скорее всего, столкнется с серьезным противодействием со стороны КНР, однако филиппинское оборонное ведомство, похоже, намерено продемонстрировать свою готовность противостоять новому другу, когда это необходимо.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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