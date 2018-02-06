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|В пресс-службе президента Узбекистана создан Медиацентр
07:49 07.02.2018
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев создал новую структуру в своей пресс-службе - Медиацентр, а также сделал ряд назначений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Руководителем Медиацентра назначен Хусан Салихов. Главным консультантом сектора по информационно-аналитической работе стал Бобирбек Усманов. Ведущим консультантом сектора по подготовке и освещению мероприятий назначен Анвар Самадов.
Хусан Салихов родился 8 марта 1987 года в Ташкенте. До недавнего времени был актером Молодежного театра Узбекистана. В 2004 году окончил Государственную высшую школу национального танца и хореографии в Ташкенте. В 2008 году окончил Ташкентский Государственный институт искусств им. М. Уйгура.
Бобирбек Усманов числится в списках реестра адвокатов Узбекистана.
Самадов Анвар занимал ранее должность главного редактора национального информационного агентства Узбекистана.