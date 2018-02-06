В пресс-службе президента Узбекистана создан Медиацентр

07:49 07.02.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев создал новую структуру в своей пресс-службе - Медиацентр, а также сделал ряд назначений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



Руководителем Медиацентра назначен Хусан Салихов. Главным консультантом сектора по информационно-аналитической работе стал Бобирбек Усманов. Ведущим консультантом сектора по подготовке и освещению мероприятий назначен Анвар Самадов.



Хусан Салихов родился 8 марта 1987 года в Ташкенте. До недавнего времени был актером Молодежного театра Узбекистана. В 2004 году окончил Государственную высшую школу национального танца и хореографии в Ташкенте. В 2008 году окончил Ташкентский Государственный институт искусств им. М. Уйгура.



Бобирбек Усманов числится в списках реестра адвокатов Узбекистана.



Самадов Анвар занимал ранее должность главного редактора национального информационного агентства Узбекистана. Источник - ca-news.org

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