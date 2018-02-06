День сурка: переговоры о создании правительства Германии, - Н.Меден

07:26 07.02.2018 Вечером 5 февраля участники переговоров о создании правительственной коалиции в Германии сообщили о продлении переговоров. В лучшем случае, если продление не забуксует, подписание коалиционного договора можно ожидать 7 февраля. Во всяком случае, так в понедельник были настроены некоторые участники переговоров из состава делегации ХДС. Юлия Клекнер (заместитель председателя партии Ангелы Меркель) сказала журналистам, что, по ее ощущению, переговоры закончатся в ночь со вторника на среду. Ее коллега, также участник делегации ХДС Армин Лашет заметил: "По-моему, климат на переговорах был такой, когда все знают, что теперь пора получить результат". Большинство немцев ждут, "когда, наконец, это правительство" будет образовано.



В течение дня информация о графике переговоров поменялась дважды. Сначала прошел слух, что многострадальный договор о создании большой коалиции будет подписан тремя партийными лидерами в 9 часов утра 6 февраля. Днем выяснилось, что в график переговоров включены встречи во фракциях бундестага и последующая совместная пресс-конференция Меркель, Зеехофера и Шульца. В итоге было заявлено, что выдержать график не получится и переговоры будут продолжены.



Почему переговоры все сильнее становятся похожи на день сурка? Драматургию последнего срыва графика переговоров приписывают делегации СДПГ. Как известно, на съезде, состоявшемся 21 января, руководство этой партии получило карт-бланш на ведение переговоров с большим скрипом. Председатель фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес с трибуны съезда пообещала депутатам, что социал-демократы будут вести переговоры до тех пор, пока их визави не пойдут на уступки (дословно было сказано: "Пока не заскрипят"). То есть затягивание переговоров – это демонстрация руководством СДПГ своей принципиальности.



Внешне дело выглядит так, что под давлением социал-демократов из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (эта все еще промышленная земля по-прежнему имеет самое многочисленное региональное отделение партии) делегация СДПГ требует от демохристиан уступок по временным контрактам для рабочих и служащих, а также по вопросам медицины. В обоих случаях позиция, которую отстаивает СДПГ, вполне отвечает традициям социал-демократии. В самом деле, работающие по временным контрактам социально защищены намного слабее, чем занятые на постоянной основе. Да и разницу в качестве медицинского обслуживания между обязательным и частным страхованием немцы тоже испытывают на себе (социал-демократы требуют уравнять зарплату врачей, работающих с частными застрахованными, чему противятся христианские демократы в интересах страховых компаний).



Бесспорно, для электората все это волнительно, но, видно, не самая больная мозоль. Как ни прячь голову в песок, куда важнее проблема миграции. А тут социал-демократы в положении буриданова осла: налево пойдешь – одну часть электората потеряешь, направо – другую. Подарить и стол, и дом всем, кто правдами или неправдами доберется до гостеприимной Германии? И до каких же вешних дней будет продолжаться эта глобальная благотворительность на средства налогоплательщиков? Или припомнить, что социальное государство не резиновое, и разумнее тратить имеющиеся средства на собственных граждан – к слову сказать, традиционный электорат СДПГ? С другой стороны, и беженцев нельзя оттолкнуть – ведь тоже многообещающий электоральный потенциал…



В итоге на коалиционных переговорах получен компромисс по беженцам, но дальше христианские демократы уже не отступят – осенью в Баварии предстоят выборы. Поэтому воссоединение семей мигрантов, претендующих на статус беженца, но по каким-то причинам не получивших его, остается приостановленным до августа. Засим контингент будет ограничен количественно: не более тысячи членов семей в месяц. Решение прорывным не назовешь, что отражается и на рейтингах – притом всех участников переговоров. Рейтинг СДПГ, по самым последним опросам, не дотягивает даже до катастрофических результатов, полученных на выборах в сентябре прошлого года: напомним, что СДПГ набрала на них 20,5% голосов. По данным социологов на 5 февраля, СДПГ готовы поддержать 18% избирателей (результаты опроса Forsa) и даже 17% (по опросу социологов INSA). Едва ли руководство СДПГ утешат и более ранние данные Politbarometer и Deutschlandtrend – по 19%. Если же "отсеять" тех, кто не ходит на выборы (24 сентября в выборах приняли участие 76% избирателей), то безусловная поддержка СДПГ составляет только 14% потенциальных избирателей. По мнению профессора Манфреда Гюльнера, возглавляющего социологическую службу Forsa, в случае новых выборов социал-демократы смогут получить примерно 16-18%. Справедливости ради стоит упомянуть, что нечем гордиться и христианским демократам. На выборах они набрали 33% голосов, а на 5 февраля у них все те же 33% (Forsa) и даже 30,5% (INSA).



Обратим внимание: ни пресса, ни партийные боссы не осуждают тактику делегации социал-демократов. Все относятся "с пониманием" к задержке переговоров. Неизбежное зло? Нет, скорее обязательная фигура танца. А может быть, это уже агония той "элитарной демократии", когда за внешним, выставленным на всеобщее обозрение фасадом скрыт реальный механизм выработки элитой значимых политических решений? Приведем недавний пример: в разгар переговоров о создании коалиции ХДС/ХСС с зелеными и либералами ("ямайка") на одной из дискуссий бывший лидер зеленых Юрген Триттин оборонил фразу, на которую тогда никто не обратил внимания. Он упомянул о силах, которые-де хотят срыва переговоров и возврата к "большой коалиции". Дальнейшие события показали, что эти таинственные силы взяли верх – хотя формально срыв переговоров на совести председателя СвДП Кристиана Линднера. И на кого же делают ставку те самые силы?



Все трое ключевых переговорщиков фактически не имеют политического будущего. Яснее всего с Зеехофером: он уже уступил место Маркусу Зедеру, официально отказавшись баллотироваться на пост премьер-министра Баварии. Шульц продолжает терять популярность. Он оказался не восходящей звездой, а быстро погасшей кометой на политическом небосклоне Германии. Главой правительства его готовы увидеть 14% немцев, а меньше года назад их было едва ли не 40%. Он теряет поддержку и в партии: министром иностранных дел рядовые социал-демократы предпочли бы оставить Зигмара Габриэля, а вице-канцлером – заместителя председателя партии Олафа Шольца из Гамбурга. В спекуляциях журналистов относительно политического будущего Ангелы Меркель появился очередной вариант: не завершить ли ей карьеру добровольно, через 2 года после пребывания главой нового правительства, сославшись на пенсионный возраст? Получается, что переговоры о создании коалиционного правительства крупнейшей страны Евросоюза ведут три хромых утки. Если это не агония "элитарной демократии", то как минимум глубокий кризис.



В положительном завершении нынешних переговоров демохристиан с социал-демократами сомнений почти нет. Куда больше спептиков ожидают неприятного для переговорщиков сюрприза со стороны рядовых членов СДПГ, которым после подписания коалиционного договора предстоит голосовать за него. На исход этого голосования пора принимать ставки, потому что после съезда (где за "большую коалицию" проголосовали с незначительным перевесом) партия стала разбухать на дрожжах "антипризыва" лидера ее молодежного крыла Кевина Кюнерта. Все, кто вступил в партию до 18 часов 6 февраля, имеют право принять участие в письменном голосовании. Кевин Кюнерт пригласил в партию всех, кто не хочет "большой коалиции", – жест, быть может, широкий и смелый, но подрывающий партию изнутри.



Впрочем, не стоит исключать, что среди этих новобранцев есть те, кто проголосует за "большую коалицию" хотя бы из желания предотвратить новый день сурка – перевыборы. По последним опросам выходит, что по-прежнему "правительство большинства" может быть или пресловутой "ямайкой", или "большой коалицией". Конечно, остается запасной путь в виде правительства меньшинства – отметим, что этот отвергаемый Ангелой Меркель вариант кто-то поддерживает (к примеру, известный в Германии экономист Ханс Вернер Зинн), ссылаясь на опыт других стран и доказывая, что в таком случае правительство будет больше способно к необходимым реформам, чем к вечным компромиссам "большой коалиции".



Наталия МЕДЕН | 06.02.2018 Источник - fondsk.ru

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