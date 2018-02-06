Горно-пустынная герилья. Как появились басмачи в Средней Азии

07:15 07.02.2018 В основе идеологии движения басмачей лежали панисламизм и пантюркизм, называемый также пантуранизмом. Стоит отметить также тот факт, что слово "басмач" - то есть бандит или налетчик, отнюдь не является самоназванием участников движения. Басмачи предпочитали называть себя "моджахедами"



Горно-пустынная герилья



Басмачество – среднеазиатская горно-пустынная герилья, возникшая после развала Российской империи на огромных территориях бывшего Туркестанского генерал-губернаторства (после проведения большевиками политики национально-территориального размежевания разделенного на Казахскую, Узбекскую, Таджикскую, Киргизскую и Туркменскую ССР). Единую дату разгрома басмачей назвать крайне сложно – отдельные конфликты и вооруженные столкновения продолжались, в разных регионах и с разной степенью интенсивности, вплоть до конца 1930-х – начала 1940-х годов. Движение захватило многовековые центры тюркской цивилизации и исламской культуры, такие как Самарканд, Бухара, Хива и Хорезм, нашло свои отклики и отголоски в панисламистских кругах Турции, коснулось Афганистана и Персии.



Разумеется, стоит принять во внимание тот факт, что к моменту распада Российской империи среднеазиатские территории находились в ее составе в общей сложности меньше полувека, и отношения колониальной администрации с коренным населением выстраивались отнюдь не гладко и просто. Одно из последних массовых выступлений в Средней Азии против имперской колониальной политики пришлось на 1916 год и было вызвано, помимо общего недовольства конфискацией земли у коренного населения для нужд переселенцев, массовым возмущением попыткой призвать аборигенов на фронт для строительства укреплений. Подобного рода решение, будучи продиктовано крайней необходимостью, не учло настроений населения, массово сочувствовавших турецкому султану и Османской империи, находившейся на тот период времени в состоянии войны с Россией. Восстание было жестоко подавлено, что также не способствовало укреплению "взаимного диалога и сотрудничества" между русскоязычным и тюркоязычным населением империи.



Кокандская автономия



Своего рода триггером к возникновению басмаческого движения послужил разгром советскими войсками самопровозглашенной Туркестанской, или Кокандской, автономии зимой 1918 года. И это несмотря на то, что временное правительство автономии в основной своей массе отличалось весьма либеральными взглядами, провозглашая необходимость принятия европейских ценностей в исламскую культурную парадигму (это интеллектуальное течение называется джадидизм). Местные власти были настроены скорее на дипломатическое сотрудничество со Страной Советов с последующим вхождением в ее состав на правах автономии, нежели на вооруженную борьбу. Но непримиримые разногласия внутри самого правительства привели к тому, что никакой окончательной стратегии в области отношений с большевиками выработано не было и в ответ на ультиматум о признании власти Советов в январе 1918-го правительство ответило отказом. Уже к февралю 1918 непризнанная автономия перестала существовать, положив начало национально-освободительному движению, вскоре охватившему весь Среднеазиатский регион – и, как часто бывает в подобного рода случаях, о дипломатических методах борьбы речи уже не шло.

Таким образом, с зимы 1918-го и приблизительно по середину 1920-х годов на территории Средней Азии шла кровопролитная война. Басмачество было практически полностью ликвидировано к середине 1920-х годов, но в связи с политикой насильственной коллективизации оно развернулось с новой силой.



Тактика басмачества



Тактика басмачей в борьбе с частями Красной Армии не сильно отличалась от стандартных методов ведения партизанской войны в пустынных и горных регионах с использованием хорошего знания местности в качестве преимущества. Основной упор делался на избежание столкновений с многочисленными соединениями советских войск, организацию засад, базирование в труднодоступных местностях и вооруженные кавалерийские рейды в населенные районы. При этом главной целью налетчиков, наряду с материальными ценностями и оружием, являлись сторонники советской власти, большевики и военные комиссары.



6 февраля 17 Источник - russian7.ru,

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