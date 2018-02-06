 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Кыр-премьер Исаков и его хит-проект "Умный город". КырМаниловщина...
07:04 07.02.2018

Сапар Исаков об "Умном городе", Айбеке Калиеве и кресле премьера


Премьер-министр Сапар Исаков рассказал журналистам о блокчейне, о том, почему не увольняет Айбека Калиева, и пояснил, стыдно или нет ему ездить в общественном транспорте.

ИА "24.kg" предлагает читателям ответы Сапара Исакова на самые острые вопросы.

О блокчейне в госзакупках
Речь идет о смарт-контрактах, которые используются в разных частях мира. Система госзакупок сегодня имеет много погрешностей. Она вызывает вопросы со стороны общественности и депутатов, много примеров обмана, уловок. А система блокчейна исключает это.

Это будет некая электронная валюта, которая подтверждается реальными финансовыми средствами - национальной валютой Кыргызстана. Она будет применяться только в системе госзакупок.

Я не говорю, что это будет сделано в ближайшее время. Пока идут консультации с Нацбанком и Минфином, прорабатываются вопросы с технологическими компаниями.

Почему до сих пор не поставили камеры по проекту "Умный город"

Произошла пролонгация проекта из-за того, что в Китае празднуют Новый год. Границы закрыты.

Подписанное с Huawei и инвесторами соглашение - это прямой инвестиционный договор. Государство не вкладывает деньги в проект. Правительство начнет платить только тогда, когда установят определенное количество камер.

Камеры будут ставить в два этапа. Первый этап будет пилотным, чтобы Huawei и ГРС создали проектно-сметную документацию. После того будет точно видно, сколько денег нужно на каждый перекресток, чтобы оснастить его нужным оборудованием.

Чтобы проект действительно был эффективным, правительство наймет международную компанию для технологического надзора. Это позволит точно знать, что устанавливают необходимое оборудование и по оптимальной цене.

Не принесут ли странные инвесторы "Умного города" скандал вместо денег?

В ближайшее время в Кыргызстан приедут представители инвестора и ответят на все вопросы журналистов. Компанию "АКА минералз энд майнинг" нашел соинвестор проекта Beijing China Veterans Lingxin Capital Management. Иначе бы вкладывать $9 миллионов пришлось правительству.

Моя главная цель - как премьер-министра - реализовать проект. Мы много лет не могли этого делать. Считаю, что в этот раз мы все сделали правильно. В страну приходят прямые инвестиции, но рисков для государства нет.

Почему инвестсоглашение по "Умному городу" находится под грифом "Для служебного пользования"?

Правительство Кыргызстана готово его обнародовать, однако сделать это без согласия всех сторон, подписавших договор, не может.

Инвестсоглашение по проекту "Умный город" вступает в силу после решения ряда вопросов, в том числе должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование. Пока выполняются условия, работы начнутся в пилотном режиме.

Сколько еще денег нужно для модернизации ТЭЦ?

Прежде чем взять на себя вину за аварию на ТЭЦ, я много думал. Понял, что наша энергосистема неидеальна, нуждается в корректировке. Согласен с депутатами, которые высказывали недовольство тем, что в энергосистеме сидят кадры, не подходящие по образованию или профессиональным навыкам. Теперь у меня есть большое моральное право решать все вопросы агрессивно и оперативно.

Модернизацию ТЭЦ нужно продолжить. Старое оборудование может отказать в любой момент.

Почему до сих пор не уволен Айбек Калиев?

Прежде чем ставить крест на человеке, нужно понимать степень его вины и то, что сделал Калиев и его команда. Я дал поручение Нацэнергохолдингу показать эти цифры. А в том, что его просят уволить отдельные политики, вижу другой смысл. Я потребовал уволить директора ТЭЦ, потому что он непосредственно занимается предприятием каждый день. И именно он допустил то, что там случилось. В Энергохолдинге много компаний. И Айбек Калиев за все отвечает. Давайте подождем, посмотрим работу комиссий по расследованию причин, а потом уже сделаем выводы. Я еще не видел такого, чтобы Калиев где-то брал взятки, был замешан в коррупции.

О повышении тарифов на тепло и свет

Это самый больной вопрос. Но, если скрывать проблему и заниматься популизмом, то толку не будет.

Тарифы на тепло повышать надо. ТЭЦ работает в минус, дотируется государством. Но при этом нет достаточных средств для замены старого оборудования. При правильном объяснении горожане поймут, зачем повышать тарифы, но нужно позаботиться и о тех, кто не сможет в полном объеме платить за отопление.

О помощи России в фискализации налоговых процедур

Россия согласилась безвозмездно выделить систему фискализации. Она покроет все налоговые процедуры. Россияне предоставят как саму программу, так и специалистов, которые помогут ее внедрить.

А вам стыдно ездить на общественном транспорте?

Нет. Важно отработать так, чтобы, когда ты будешь ездить на общественном транспорте, с тобой здоровались люди, обнимались, фотографировались с тобой, тянулись к тебе. Я о таком мечтаю.

О боязни потерять кресло премьера

Для меня важно быть реалистом и довести до людей реальную картину. Я, конечно, хотел бы, как и любой другой госдеятель, подольше поработать и принести как можно больше пользы стране. Мы многие проекты уже начали делать. Но если скрывать болезнь, то когда-то она тебя одолеет и можно плохо закончить. Не в моих принципах что-то скрывать. Чтобы решать проблему сообща, нужно ее показывать. Кресло премьера потерять не боюсь.

3 февраля 2018, Алматы - ИА "24.kg", Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
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