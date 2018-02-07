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Саудовский принц Мухаммад строит ваххабизм с человеческим лицом, - А.Приймак
06:49 07.02.2018

России предстоит лавировать между катарскими и недждийскими богословами

Принц Мухаммед принялся за экономическую и идеологическую реформу в королевстве.

Духовный лидер запрещенных в РФ "Братьев-мусульман" (они же ихваны) Юсуф Кардауи заочно приговорен к пожизненному заключению египетским военным судом. Такой же приговор заочно получили еще 17 проповедников, связанных с "Братьями-мусульманами". Восемь ихванов египетские власти приговорили к смертной казни.

Ихванов осудили за участие в терактах, которые прокатились по Египту в апреле–июне 2015 года. Возглавляемый Кардауи Международный союз мусульманских ученых (МСМУ) признан виновным в "подстрекательстве к убийствам, распространении ложной информации и разрушении общественной собственности", цитирует решение суда Al-Jazeera. Напомним, МСМУ официально является террористической организацией, запрещенной в странах "антитеррористического квартета": Египте, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Из этих четырех стран первой – в 2014 году – объявило ихванов вне закона Королевство Саудовская Аравия (КСА). Есть мнение, что, когда в прошлом году возник международный кризис вокруг Катара, Королевство Двух Святынь стало инициатором создания "антитеррористического квартета". Этот союз арабских стран по факту является антикатарской коалицией, и официальный Эр-Рияд в этой коалиции – неформальный лидер. Активное участие КСА в борьбе против Катара обусловлено также тем, что эмират оказывает поддержку ихванам с 1961 года, когда там поселился сбежавший из Египта Юсуф Кардауи. Начиная с 14 января с.г. под домашним арестом в Абу-Даби находится член правящей семьи Катара шейх Абдулла бин Али аль Тани. Аль Тани в своем комментарии для арабских СМИ заявил: кризис вокруг эмирата был спровоцирован исключительно для того, "чтобы завладеть богатствами Катара", и главная заинтересованная сторона в этом – саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман. Al Jazeera цитирует Аль Тани: принц Мухаммед сначала "ослепит простых катарцев своими деньгами", а потом "уничтожит Катар" как государство.

32-летний сын нынешнего саудовского монарха считается в арабском мире реформатором. В апреле 2016 года правительство КСА одобрило предложенный Мухаммедом бин Сальманом пакет социально-экономических реформ в стране, получивший известность как "Видение-2030". Основное направление этого пакета – отказ КСА от статуса "мировой бензоколонки" и выстраивание экономики таким образом, чтобы страна уже к 2020 году "смогла жить без нефти". В общественном и религиозном контекстах отказ от многолетней нефтяной иглы подразумевает либерализацию жизни в КСА и большую открытость королевства для остального мира. Диверсификация экономики, как полагает принц Мухаммед, повлечет за собой введение новой системы виз. Та позволит арабам-иностранцам и мусульманам из неарабских стран дольше жить и работать в КСА. "Видение-2030" подразумевает увеличение занятости в новой саудовской экономике женщин – как иностранок, так и подданных королевства. В июне с.г. должен вступить в силу указ короля Сальмана, разрешающий саудиткам водить автомобиль. Комментируя этот указ, New York Times отметила: КСА прекращает свою традиционную политику гендерного неравенства, "ставшую символом унижения женщин в ультраконсервативном мусульманском королевстве". Запрет женщинам быть водителями в КСА ранее обосновывался словами пророка Мухаммеда, переданными имамом Мухаммедом аль Бухари (IX век): "Пусть никогда мужчина не остается наедине с женщиной, если только рядом с ней махрам, и пусть не путешествует женщина, кроме как в сопровождении махрама". Махрам (в переводе с арабского – "имеющий право входить в гарем") – сопровождающий женщину родственник мужского пола или другой близкий человек, не приходящийся ей мужем. Без махрама женщины в КСА не могут не только передвигаться на транспорте, но и просто выходить из дома. Саудитки с активной жизненной позицией вынуждены нанимать водителей-мужчин или просить родственников-мужчин, чтобы те возили их. Если женщина сама садится за руль, ее наказывают как уголовную преступницу. Такая гендерная дискриминация бросается в глаза работающим в КСА иностранцам и не способствует престижу королевства на международной арене.

В начале с.г. власти КСА сделали еще один шаг навстречу слабому полу: разрешили иностранкам старше 25 лет один раз на 30 дней приезжать в королевство самостоятельно. Ранее все иностранки без исключения могли посетить КСА только в сопровождении родственника мужского пола. Только мусульманкам-паломницам в исключительных случаях дозволялось совершать хадж и умру в обществе "достойных и праведных женщин". Принц Мухаммед намерен сломать стереотип, что туристу-немусульманину в КСА делать нечего, поскольку там, кроме мечетей, не на что смотреть.

С августа 2017 года власти КСА создают в прибрежной зоне элитный туристический кластер "Красное море", где смогут отдыхать не только богатые мусульмане, но и другие туристы со всего земного шара. "Мы создадим больше музеев, подготовим новые туристические и исторические памятники и культурные центры", – цитирует проспект "Видения-2030" принца Мухаммеда. На англоязычном сайте SaudiTourism уже можно увидеть "светские" достопримечательности страны. Среди них природные парки в Ваади-Ханифе и старая крепость в Ад-Дирийе – столице эмирата Саудов, где жил и проповедовал Мухаммед ибн Абд-аль-Ваххаб, основатель нынешней политической и религиозной идеологии саудовского королевства.

Эта идеология, известная как ваххабизм, в бывшем СССР традиционно воспринимается как синоним джихадистского террора. "В реальности же ваххабизм как государственная идеология ныне – салафитские алимы (мусульманские ученые. – "НГР") "недждийского призыва", – сказала "НГР" главный редактор сайта "Ислам.Ру" Галина Хизриева. – Неджд – историческое наименование части Саудовской Аравии, где жил Абд-аль-Ваххаб. В последние годы проповеди этих алимов все больше сближаются с ханбалитским мазхабом ислама, который существовал в Неджде до появления там в XVIII веке учения Абд-аль-Ваххаба. Недждийские салафиты для России и бывшего СССР куда более безопасны, чем "Ас-Сахва" – саудовские "Братья-мусульмане", тесно связанные с Юсуфом Кардауи и Катаром. Самые яркие фигуры из "Ас-Сахва" – Салман аль-Ауда, Аввад аль-Карни, Али аль-Омари, а также ставший известным в России в 2016 году Мухаммед аль-Урейфи. Про Урейфи российская пресса писала в прошлом году, что он якобы отлучил от ислама главу Чечни Рамзана Кадырова. Лично я знаю, что Урейфи поддерживает запрещенные в РФ группировки вроде "Джебхат ан-Нусры" и его речи с апологетикой этих джихадистов транслируют на британском телевидении. Салман аль-Ауда также поддерживает "джихад" в Сирии".

Упомянутые экспертом Аль-Ауда, Аль-Карни и Аль-Омари были арестованы по приказу принца Мухаммеда 11 сентября 2017 года. Галина Хизриева считает, что с "Ас-Сахва" связан арестованный в ноябре прошлого года принц Аль-Валид ибн Талал. "В сентябре Аль-Валида принимали как дорогого гостя в Чечне, но на самом деле этот человек – убежденный враг недждийских богословов-алимов и сторонник "Братьев-мусульман". Добрых намерений к России он не испытывал никогда".

Свою точку зрения на саудовские процессы изложил "НГР" профессор кафедры современного Востока РГГУ Григорий Косач: "Юсуф Кардауи не гражданин Саудовской Аравии и не гражданин Египта. Он проживает в Катаре, и заочный пожизненный приговор для него не будет иметь правовых последствий. Так что приветствие Саудовской Аравией решения военного суда Египта по Кардауи – колебание воздуха". Эксперт опровергает связь принца Аль-Валида с "Братьями-мусульманами". "Ни он, ни другие арестованные принцы не были связаны с этой запрещенной в Саудовской Аравии группировкой. По той причине, что они члены правящей династии и поддерживали проводимый королем Салманом курс. Тем более что среди этих принцев был Митаб бен Абдалла – бывший министр внутренних дел, который как раз боролся против "Братьев-мусульман".
Артур Приймак
07.02.2018

Источник - ng.ru
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