Афганистан ждет распад, или Война между Севером и Югом, - Ш.Дустов

00:47 07.02.2018 В Афганистане нарастает политическое противостояние между Кабулом и северной столицей Мазари-Шарифом. Противостояние, которое вполне может превратиться в войну между Севером и Югом. Как известно, кризис этот случился в связи с отставкой губернатора Балха Атта Мохаммада Нура. В декабре прошлого года президент Мохаммад Ашраф Гани принял решение отстранить его от поста. Тем не менее, известный политик, на протяжении 13 лет занимавший должность губернатора, отказался признавать отставку законной.



Переговорный процесс длится уже больше месяца, но проблема остается. Известно, что партия "Джамиат-и-Ислами", к которой принадлежит действующий губернатор, представила правительству список условий признания отставки законной. В частности, в число требований входит внесение поправок в избирательное законодательство, проведение Лойя Джирги (общенационального собрания народных представителей), а также увеличение присутствия партии в правительстве. Но реакция центральных властей пока остается неясной.



На днях Нур в очередной раз выступил перед своими сторонниками с резкой критикой в адрес правительства ИРА и подчеркнул, что необходимо провести реформы в избирательной системе. Политик отметил, что при формировании избирательных комиссий были учтены интересы только действующих властей страны. "Если мы будем живы, мы не допустим, чтобы вы выиграли следующие выборы", - заявил Нур.



Губернатор пообещал, что если партия "Джамиат-и-Ислами" не достигнет политических договоренностей с афганскими властями, то следует провести досрочные выборы и создать временное правительство.



Кроме того, он подверг критике правительство за неспособность предотвратить террористические атаки в Кабуле и, в частности, недавний захват боевиками кабульского отеля "Интерконтиненталь", в ходе которого погибли не только афганцы, но и граждане ряда иностранных государств. Он добавил, что афганские власти тратят деньги на борьбу с ним и его сторонниками, а не на борьбу с боевиками.



Губернатор предостерег политические круги от переноса нестабильности с юга на север, в частности, в провинцию Балх. "Мы защищали наш народ и продолжим защищать", - отметил Нур. Он также напомнил о том, что готов возглавить общенациональное восстание, вывести людей на улицы и блокировать главные дороги страны.



Это недвусмысленное заявление стало свидетельством того, что после седьмого раунда переговоров между его партией и официальным правительством страны, стороны не достигли компромисса и ситуация остается непредсказуемой.



"Мы не можем принимать каких-либо решений до тех пор, пока лидеры правительства не прекратят свои попытки отстранять других людей, пока они не будут стремиться к социальной и политической справедливости, и пока они не прекратят терпеть поражение в деле обеспечения безопасности в стране, – заявил Нур. – В противном случае мы будем вынуждены организовать общенациональное восстание".



Политик объявил о том, что партия "Джамиат-и-Ислами" назначит правительству срок рассмотрения выдвинутых требований, в случае нарушения которого будет считать себя вправе перейти к более решительным действиям, передает телеканал "Толо".



Между тем, начальник Генштаба Афганской национальной армии генерал Мохаммад Шариф Яфтали опроверг сообщения о якобы имевшем место собрании по вопросу урегулирования ситуации в северной провинции Балх военным путем.



Заявление со стороны начальника генштаба стало ответом на публикацию западных СМИ, где со ссылкой на анонимный источник из афганского парламента сообщалось о планах правительства свергнуть Нура посредством силовых мер.



"Касательно ситуации в Мазари-Шарифе не проводилось военных встреч, и по данному вопросу не принималось военных решений", – подчеркнул Мохаммад Шариф Яфтали в ходе выступления на пресс-конференции в Кабуле.



Генерал заверил аудиторию в том, что Афганская национальная армия сохраняет нейтралитет в политических вопросах и действует в интересах страны. Яфтали призвал афганские и иностранные СМИ объективно освещать события и избегать распространения слухов о вмешательстве армии в решение политических вопросов.



Действующий губернатор, однако, не раз говорил об угрозе применения правительством силовых мер – и вне зависимости от действительных планов руководства страны, затянувшийся кризис несет в себе угрозу усугубления сепаратистских настроений в афганском обществе.



Накануне вице-президент США Майк Пенс провел телефонные переговоры с президентом Афганистана Мохаммад Ашрафом Гани. В число вопросов, обсужденных сторонами, вошла непростая ситуация, связанная с отставкой губернатора Балха. В беседе с Ашрафом Гани Майк Пенс выразил поддержку усилиям афганского правительства по переговорам с Нуром и его сторонниками в целях мирной передачи губернаторского поста, передает телеканал "Толо".



И последнее. Накануне в Балх прибыл инженер Мохаммад Дауд, назначенный губернатором одновременно с принятием решения об отставке Нура. Новый претендент на пост главы провинции совершил визит по разрешению действующего губернатора, но воздержался от общения с журналистами. По словам знакомых с ситуацией источников, приезд Мохаммад Дауда в Мазари-Шариф не имел политической подоплеки – чиновник прибыл на похороны отца, скончавшегося от болезни двумя днями ранее.



Напомним, что Мохаммад Дауд, как и Атта Мохаммад Нур, принадлежит к партии "Джамиат-и-Ислами", однако действующий губернатор и его сторонники не сочли этот выбор достаточной уступкой со стороны главы государства.



Ранее в афганские СМИ поступили сообщения о подготовке инаугурации нового губернатора на военной базе близ Мазари-Шарифа, однако впоследствии представители местного командования опровергли эти сведения.



Что будет дальше – предсказать трудно. Но остается надежда на то, что разум возобладает и мирное решение будет найдено.



Шамсиддин Дустов Источник - ЦентрАзия

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