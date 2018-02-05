С барского стола. США выделяют Киргизии $20 млн на горячее питание для школьников

00:41 07.02.2018 Власти США выделят Киргизии $20 млн на горячее питание для школьников. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Бишкеке (пресс-релиз есть в распоряжении "Ферганы"). "Ключевая цель программы – улучшить качество питания и начального образования, а также повысить грамотность", – подчеркивается в сообщении.



Как пояснил Kabar.kg заведующий отделом образования, культуры и спорта аппарата правительства Киргизии Алмазбек Бейшеналиев, средства будут выделены в рамках программы Макговерна-Доула "Продовольствие для образования и детское питание", которая реализуется с 2012 года при поддержке Департамента сельского хозяйства США (исполнитель – международная организация Save the Children ("Спасите детей")). По ней горячим питанием в республике уже обеспечили 500 школ. Благодаря тому, что финансирование продолжится и в 2018-2021 годах, в проект включили еще 430 учебных заведений.



$15 млн из выделенной суммы планируют направить на техническое оснащение школьных столовых, обучение их поваров и закупку продуктов на ближайшие четыре года. Речь идет о 2,6 тысячи тонн продовольствия, рассчитанных на 86 тысяч учеников начальных классов и 5 тысяч воспитанников детских садов. Программа выделяет каждому ребенку ежедневную норму питания, которая состоит из 50 граммов муки, 10 граммов риса, 5 граммов гороха и 5 граммов масла. Образовательные учреждения дополняют эту норму свежими овощами, мясом и молоком.



Возможность оказывать Кыргызстану гуманитарную помощь иногда бывает затруднена: Бишкек может внезапно в одностороннем порядке расторгнуть договор, если его не устраивает политика страны-донора. Так, в августе 2015 года Кыргызстан разорвал соглашение с Вашингтоном о поставках гуманитарной помощи. Это произошло после того, как Государственный департамент США наградил премией правозащитника Азимжана Аскарова, отбывающего в Киргизии пожизненное заключение. Министерство иностранных дел республики тогда объявило, что награждение Аскарова наносит ущерб дипломатическим отношениям.



Денонсированное соглашение было заключено между США и Киргизией 19 мая 1993 года. Оно касалось льгот на таможенные и налоговые пошлины для ввозимых из США товаров.



Руководитель правозащитной организации "Воздух" Азимжан Аскаров был приговорен к пожизненному заключению летом 2010 года. Его признали виновным в "организации массовых беспорядков" и "соучастии в убийстве сотрудника правоохранительных органов". Впоследствии защита Аскарова пыталась обжаловать это решение, однако суды всех инстанций в Киргизии приговорили его к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Киргизские и международные правозащитники не раз обращались к руководству Кыргызстана с просьбой пересмотреть дело Аскарова и отменить пожизненный приговор. Источник - fergananews.com

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