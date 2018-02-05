Армия Таиланда перевооружается на российские "калаши"

13:09 06.02.2018 Россия начинает поставки автоматов Калашникова в Таиланд



Дмитрий Зубарев



Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова, поставки начнутся в 2018 году, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов, возглавляющий официальную российскую делегацию на выставке Singapore Airshow 2018, которая проходит с 6 по 11 февраля в Сингапуре.



"В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооруженных сил этой страны", – передает ТАСС слова Петухова.



Напомним, в октябре 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что что Филиппины в октябре подпишут с Россией договор о поставке 5 тыс. автоматов Калашникова, так что филиппинским военным больше не придется использовать подержанное оружие. Источник - Взгляд

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