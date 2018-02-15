 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Брак по-узбекски: развода не будет!Брак по-узбекски: развода не будет!
13:04 06.02.2018

Срок на примирение при разводе в Узбекистане продлят до года. И это еще не все!

Это предусмотрено программой укреплению семьи, которую одобрил Шавкат Мирзиеев.

Сейчас, как известно, время одуматься составляет полгода. Другая новинка-развестись можно будет только через суд, а не с помощью ЗАГСа, как это практикуется, когда, например, нет детей и общего имущества.

Настоящая засада ждет супругов при разделе добра и детей. Власти хотят, чтоб муж заплатил отступные за свою свободу. Скорее всего, нужно будет отдать дом, куда привел молодую жену, или разом заплатить алименты до 18-летия родных чад. Как в этом случае будет засчитываться калым за невесту, покрыто мраком.

Больше того, сами ЗАГСы теперь подчиняются местным хокимиятам и обязаны информировать о разводах махаллю. Где специальные комиссии постараются склеить осколки разбитой семьи. Это будет Санта-Барбара…

Сюрприз ждет и жениха с невестой. Чтобы проверить свои чувства, им дадут не месяц, как нынче, а куда больше. Лучше пусть разбегутся до свадьбы, если что…

Также будущие супруги в обязательном порядке пройдут курсы подготовки к семейной жизни. И правильно, это вам не поле перейти!

Источник - Вести.uz
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