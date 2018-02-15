 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У нас есть Герои! Памяти майора Романа Филипова, - Э.ЛимоновУ нас есть Герои! Памяти майора Романа Филипова, - Э.Лимонов
12:55 06.02.2018

Лимонов о русском герое Романе Филипове

Вот какие мы, оказывается!

Есть народы, которые сами себя помещают обычно ниже других народов. Мы, народ, населяющий Россию, именно такой вот народ.

Немцев мы всегда уважали за дисциплину и повиновение, подразумевая, что мы сами точно уж не дисциплинированы.

Китайцев мы держим за страшно трудолюбивых, подразумевая, что мы-то сами не страшно трудолюбивые.

То, что мы ужасно, как мы считаем, много пьем алкоголя, как мы считаем, больше других народов, это у нас сомнений не вызывает.

А уж американцы, у этих чертей все современно, у них и доллар, и Голливуд, и Силиконовая долина, американцы, мы считаем в глубине души, - более совершенный тип человека. Ну, конечно, мы их победим в случае чего, но у нас половина населения, и не только либералы, держат америкосов за самую продвинутую нацию. У них изобретатель тотчас патент получит, считаем мы. А у нас хрена, чиновники затаскают по кабинетам…

Получается, что мы о себе не особо высокого мнения.

Но вот когда живешь продолжительное время среди других народов, то стереотипы на самом деле развеиваются.

Живя в Париже, я лицезрел каждый понедельник облеванные пьяными углы зданий. Пьют они, не особо стесняясь, литрами. И не думайте, что традиционное и считающееся слабеньким винище пьют только, нет, новые поколения пристрастились к более крепким напиткам, наша водка не последняя в списке их алкогольного меню.

В департаменте Кальвадос, где гонят свой кальвадос из яблок, я имел возможность лицезреть целые династии алкоголиков, кальвадос искривил их физиономии в гротескные морды, то есть они выглядят подчас дегенератами.

В Южной Европе тоже пьют, особо не стесняясь и не расстраиваясь по этому поводу, в Италии, Испании, даже в Сербии.

Пьют, не испытывая никакого комплекса неполноценности.

Немцы стараются держать марку, но их дисциплинированность преувеличена. Смотрите, как они с сентября прошлого года покорно живут без правительства. Живут по привычке, им навязали в страну Один Миллион Пятьсот Тысяч чуждых им чужих людей, и они глупо терпят. Не очень-то и возмущаясь. Их дисциплинированная покорность смахивает на мазохизм, разве нет?

И так далее и тому подобное.

Англичане, например, задиристая и нагловатая нация, что было понятно уже десятки лет тому назад по их футбольным болельщикам, теперь мы уже начинаем забывать, какие они поганцы, поскольку их из своей страны стараются выпускать пореже…

И так далее и тому подобное…

Вот в чем мы себе никогда не отказывали, это в воинской доблести. Тут, как говорится, на руках у нас были все козыри: и в Берлин не раз входили (так, корпус Чернышова занял Берлин во время Семилетней войны, еще в XVIII веке), и Наполеона разгромили, и Гитлера, и к 1980 году всю Восточную Европу контролировали.

Последние, правда, годы стало нас одолевать неверие в то, что новые поколения сохранили боевой дух, характерный для наших ветеранов Великой Отечественной войны.

Тут случилась, однако, лимитированная наша война в Сирии, и уже несколько случаев героизма наших военных нового поколения доказали нам, что, нет, ничего мы не утратили и зря скулят те, кто считает, что утратили.

Последнее по времени героическое событие случилось в субботу, 3 февраля.

Роман Филипов, такой соломенной масти блондин, парень, судя по всему, родившийся в Воронеже (потому что выяснение его биографии продолжается), чей самолет СУ-25 был сбит джихадистами над Идлибом, катапультировался. На земле его окружили враги.

Дорого отдал свою жизнь майор Филипов. 34 патрона успел выпустить из "Стечкина", а потом с криком "Это вам за пацанов!" подорвал себя гранатой. Мощно!

Блондинчик, на вид ему чуть меньше 30 лет, вот вам современный русский парень, таких можно встретить и в московских спальных районах, и на окраинах обычных русских городов.

Кто его научил так доблестно умирать? История, полагаю, наша научила.

И вот какие выводы из этой героической смерти напрашиваются.

1. У нас есть герои, поколение молодых военных, несмотря на якобы разлагающее влияние современности, сильное поколение, как и солдаты Великой Отечественной войны.

2. Что пока есть враги в Сирии, выводить оттуда наши ВКС нельзя, напротив, нужно их усилить. Недовоеванные войны самые трагические.

3. Что Турции, это она взялась контролировать Идлиб, - доверять нельзя. Есть подозрения, что за ПЗРК, сбившим нашего летчика, стоит Турция, возможно, с ее попустительства попал ПЗРК в Идлиб.

4. Если обнаружится, что за ПЗРК, за их доставкой в Сирию стоят США, то давайте грезить о них в гробах.

Эдуард Лимонов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517910900
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