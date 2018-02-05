Археологи обнаружили в Великобритании уменьшенную копию Стоунхенджа - Ларкхилл

12:54 06.02.2018 Археологи обнаружили в Великобритании уменьшенную копию Стоунхенджа



Ученые нашли столбовые ямы, расположение которых копировало расположение каменных столбов Стоунхенджа



ЛАРКХИЛЛ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 6 февраля 2018, 09:09 - REGNUM Археологи обнаружили в Великобритании сооружение, напоминающее Стоунхендж. Об этом сообщает The Guardian.



На территории города Ларкхилл в 2,5 километрах от Стоунхенджа ученые нашли столбовые ямы, расположение которых копировало расположение каменных столбов Стоунхенджа.



Девять столбовых ям в Ларкхилле расположены по кругу в том же порядке и в такой же ориентации относительно положения Солнца, что и столбы Стоунхенджа.



Ученые предполагают, что обнаруженное сооружение могло быть черновым вариантом Стоунхенджа, который впоследствии был использован в качестве прообраза для возведения более массивного строения.



Кроме того, на месте раскопок были найдены кости коров, черепа людей и осколки керамической посуды. По мнению археологов, на этом месте мог располагаться некий ритуальный центр. Источник - REGNUM

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