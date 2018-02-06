"Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века", - акын Балтабек

12:45 06.02.2018 DALANEWS.KZ: "Қазақ ақыны: Назарбаевтар монархиясы Тәуелсіздікті мәңгілік етпек…" ("Казахский акын: Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века") - Молодой поэт Балтабек НУРГАЛИЕВ посвятил стихи президенту, его родителям, старшей дочери Дариге и ратует за установление в Казахстане монархического строя.



"Моя мечта - чтобы наша страна стала монархией. И вот почему. Перечислю все плюсы. Во-первых, монархия - гарантия того, что страна превратится в Мәңгілік Ел (Вечная страна). Во-вторых, увековечит благие дела Елбасы во имя Независимости. В-третьих, воспитание наследника с малых лет сохранит стабильность, общественный порядок и предотвратит политический переворот. В-четвертых, монархия контролирует быстрое и качественное исполнение все указов. В-пятых, дает возможность для реализации долгосрочных и системных инициатив. В-шестых, при монархии глава государства не может уклониться от государственных интересов, потому что государство - это он сам. В-седьмых, монархия ратует за целостность системы власти. В-восьмых, это спасет от прихода к власти тех, кто идет в нее лишь ради власти. В-девятых, мы займем свое место среди экономически развитых стран мира", - считает он.



подготовила

Назира ДАРИМБЕТ



Вторник, 06 Фев 2018 Источник - ratel.kz

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