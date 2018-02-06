 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 06.02.2018
13:09  Армия Таиланда перевооружается на российские "калаши"
13:07  Китай спешит вооружить флот рельсотроном
13:04  Брак по-узбекски: развода не будет!
13:03  США: новое в войнах и госпереворотах
13:01  Трампгейт и Уотергейт. 45 лет спустя: реванш ЦРУ в борьбе с ФБР
12:55  У нас есть Герои! Памяти майора Романа Филипова, - Э.Лимонов
12:54  Археологи обнаружили в Великобритании уменьшенную копию Стоунхенджа - Ларкхилл
12:45  "Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века", - акын Балтабек
10:04  На кого батон крошат, сявки... МОК обидел авторитетного узбекского спортивного функционера Гафура
10:03  Пипец кыргызским контрабандистам... В узбекскую армию поступили казахские приборы ночного видения
09:53  Скандал в усыновлении. Кто пускает иностранцев в кыргызские интернаты? - А.Бенгард
09:51  Не в свои Саны не садись. После неудавшегося мятежа противники хоуситов сдают позиции, - Е.Сатановский
09:37  Прячем "хвосты". Казмининформ Абаев засекретил данные о получателях госинформзаказа
09:30  "Абу Даби" им в плазу. Партия правящего каз-олигархата "Нур Отан" решила бороться... за права рабочих))
08:56  Бодался теленок с дубом.. КырПрезидент Жээнбеков не оставляет попыток засудить журналиста Карабекова
08:55  Воинская закалка. Кыргызская школота отпинала в Бишкеке курсантов военного лицея
08:50  Хаос по пояс. Политика США в Афганистане направлена против России, Китая и Ирана, - К.Стригунов
08:48  Что твоя Манила! Красные партизаны усмиряют сепаратистов по собственной инициативе, - А.Балиев
08:47  12-летний ученый разработал свой вариант "латиницы" для каз-языка - "абзалицу"
08:15  В Карачи (Пакистан) неизвестные расстреляли авто с китайскими корабелами
08:05  Какие "плюсы" принесло монголо-татарского иго Руси
07:56  Афган-президент Гани разом выгнал в отставку 164 афган-генералов
07:50  Йемен в огне. Арабские союзники США выходят из подчинения, - Н.Бобкин
07:48  Кризис Кыргызского энергосектора. Кто виноват? - И.Кангельди
07:42  Курдские женские расчеты лихо жгут турецко-немецкие "Леопарды" в Африне
07:32  Пропало американское судно Seabed Constructor, искавшее пропавший малазийский Boeing
05:58  Ждать осталось недолго… Закон о реинтеграции Донбасса, - Элизео Бертолази
05:11  В США неожиданно обвалился фондовый рынок. Dow Jones "просел" сразу на 1176 пунктов (4%)
02:23  Игра на деньги. Чем оборачивается для казахстанских журналистов новый закон о СМИ, - Акен Мурзаев
02:17  42-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина творит чудеса! Три "золота" в Хьюстоне
01:33  Узбекистан лишился "железной руки", - Neue Zurcher Zeitung
01:20  Иран - бунт возглавят левые, - И.Адясов
01:14  Почему в Казахстан не едут туристы, - Д.Шрайбер
01:10  Взлет и падение главного арабского националиста Насера, - А.Братерский
00:57  Нефтеюань - угроза российскому бизнесу? - BWchinese
00:43  "Обучаюсь кыргызскому языку, повторяю наизусть пословицы", - минюст Киргизии Уран Ахмедов
00:39  "Жены необрезанных мужчин превращаются в "бешеную матку", - экс-Кыр-муфтий Чубак ажы Жалилов жжот
00:32  Российские сети подстрекают к андалусийской независимости, - El Pais
00:26  США будут унижать Россию до тех пор, пока она терпит, - Пол Робертс
00:07  Молдова/Румыния. На пороге гражданской войны? - В.Малышев
00:06  "Это за наших пацанов!" Российский пилот не сдался, - "Daily Mail"
00:04  Где пригодился, там и поженился. Зачем мигранты повторно заводят семьи на чужбине, - Е.Иващенко
Понедельник, 05.02.2018
21:36  Салям, желтые братья. В Кыргызстане стало больше китайцев, - "Фабула"
21:23  Кремль прозрел и начал громить Дагестанскую ОПГ. Задержан премьер Гамидов и министры
20:59  Узбекская железная дорога предоставила скидки для Кыргызстана на перевозку всех видов груза
20:25  Хлестаков по-южно-казахстански. Невыдуманная история
20:10  Курилы – не предмет торга, - В.Зимонин
20:06  На Мальдивах введен режим ЧП. Оппозиция требует отставки президента Ямина
19:55  Китай: в стремлении к качественному росту, - Эндрю Шенг
19:31  Войска ВАДА, войска МОК, войска Минфина США…, - Э.Лимонов
19:19  Главный по "дури". В аппарате КырПравительства назначили особого зама по программе "Таза Коом" (Турдалиева)
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    Казахстан   | 
"Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века", - акын Балтабек
12:45 06.02.2018

DALANEWS.KZ: "Қазақ ақыны: Назарбаевтар монархиясы Тәуелсіздікті мәңгілік етпек…" ("Казахский акын: Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века") - Молодой поэт Балтабек НУРГАЛИЕВ посвятил стихи президенту, его родителям, старшей дочери Дариге и ратует за установление в Казахстане монархического строя.

"Моя мечта - чтобы наша страна стала монархией. И вот почему. Перечислю все плюсы. Во-первых, монархия - гарантия того, что страна превратится в Мәңгілік Ел (Вечная страна). Во-вторых, увековечит благие дела Елбасы во имя Независимости. В-третьих, воспитание наследника с малых лет сохранит стабильность, общественный порядок и предотвратит политический переворот. В-четвертых, монархия контролирует быстрое и качественное исполнение все указов. В-пятых, дает возможность для реализации долгосрочных и системных инициатив. В-шестых, при монархии глава государства не может уклониться от государственных интересов, потому что государство - это он сам. В-седьмых, монархия ратует за целостность системы власти. В-восьмых, это спасет от прихода к власти тех, кто идет в нее лишь ради власти. В-девятых, мы займем свое место среди экономически развитых стран мира", - считает он.

подготовила
Назира ДАРИМБЕТ

Вторник, 06 Фев 2018

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1517910300
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