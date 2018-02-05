На кого батон крошат, сявки... МОК обидел авторитетного узбекского спортивного функционера Гафура

10:04 06.02.2018 МОК указал на выход узбеку Гафуру Рахимову



Исполком МОК пригрозил исключить бокс из Олимпийских игр в Токио 2020 года.



"Исполком подтверждает начало расследования системы управления федерации (AIBA). МОК прекращает выплаты в адрес федерации. Исполком МОК заморозил все контакты с федерацией кроме тех, которые необходимы", - заявил Томас Бах, глава исполкома МОК.



Недовольство МОК вызвало назначение узбека Гафура Рахимова, связанного, по утверждению США, с организованной преступностью, временным президентом Международной ассоциации бокса (АИБА). Выборы должны состояться в ноябре в Москве, но МОК требует сменить Рахимова уже в апреле.



Любопытно, что МОК ничего не имел против Рахимова на Олимпиаде в Бразилии в 2016 году, когда он занимал должность вице-президента АИБА.



Теперь же МОК обвиняет боксерскую федерацию и в допинге. Источник - vesti.uz

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