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Скандал в усыновлении. Кто пускает иностранцев в кыргызские интернаты? - А.Бенгард
09:53 06.02.2018

В Кыргызстане на международное удочерение едва не отдали двух воспитанниц Чуйской школы-интерната. И все бы ничего, если бы не было кыргызской семьи, желающей стать опекунами девочек. Где же тот самый приоритет национального усыновления, о котором неустанно говорят чиновники?

Корреспондент ИА "24.kg" поговорила со всеми участниками скандала, и вот что они рассказали.

Отца нет, мать бросила

Мария и Татьяна (имена изменены) - сестры, младшей восемь лет, старшей - десять, а это значит, что по закону она уже сама может принимать решение в деле выбора родителей. В графе "Отец" в их свидетельствах о рождении стоит прочерк, а мать лишена родительских прав. Последние семь лет своей жизни они провели в детдомах.

Все это время девочек навещала подруга их матери Анастасия Карамышева. "Мы с ней жили вместе в детском доме, при мне она родила девочек, а потом оставила в Центре реабилитации беспризорных детей (ЦРБД), откуда по решению суда в 2016 году их определили в Чуйскую школу-интернат в Токмаке", - вспоминает она.

Кстати, биологическая мать в курсе, что ее детей решили отдать на удочерение. Да и сами девочки лишь однажды захотели с ней встретиться: посмотрели на нее издалека (та была в компании выпивающих) и сказали, что больше видеть ее не хотят.

"В Токмаке дети постоянно жаловались - привезу гостинцев целую сумку на месяц (часто приезжать не получалось), а воспитательница ничего не даст девчонкам. Как ни приедешь, постоянно воспитателей нет, дети сами себе предоставлены, особенно зимой - раздетые, с мокрой головой", - рассказала Анастасия Карамышева.

Кроме того, детей били в интернате, к примеру, линейкой по голове.

Анастасия Карамышева

В начале января 2018-го Анастасия вновь решила навестить девочек: "В четверг мы поговорили с ними, но приехать у меня получилось не в пятницу, а только в воскресенье, 7-го января, - вспоминает женщина. - Воспитатели сначала сделали вид, что меня не знают, хотя до этого я не раз навещала детей и домой на лето к себе забирала. Позже сказали, что они в Бишкек уехали погостить. А ведь у них там нет никого! Начала звонить, выяснять, куда делись дети. Дали телефон завуча школы-интерната, которая сказала, что они якобы в больнице. Хотела их там проведать, но номер медучреждения мне не дали: якобы я им никто. Сказали, что во вторник дети будут в интернате".

Позже стало известно, что девочек отвезли в гостиницу, где они несколько дней провели с гражданами США. В карманах девочек нашли одноразовые мыло и шампунь с логотипом гостиницы.

Анастасия Карамышева

А в это время с девочками не могла встретиться семья Путилиных из Кыргызстана.

Дающие приют

Антон и Ульяна имеют одного своего ребенка и несколько приемных. "Мы пришли к такому решению еще до свадьбы, - объясняет свой жизненный выбор Антон. - У нас у каждого своя история. Для меня это было важно, поскольку есть близкие друзья, у которых тоже приемные дети. Вдохновился, глядя на них. А когда работаешь в этой сфере и слышишь очередную историю, то не мимо каждой можно пройти. Зацепит так, что не отпустит. А супруга была когда-то волонтером в детском доме".

Однажды Путилины познакомились с Машей и Таней и решили их удочерить. "Это не первый наш случай удочерения, поэтому прекрасно знаем, где и какие справки брать. Со стороны отдела поддержки семьи и детей (ОПСД) Ленинского района Бишкека никаких препятствий не было, там молодая новая команда на удивление хорошо работает. А вот в Чуйском районе начали придумывать разные якобы правила, то копии документов у нотариуса заверить, то справку мы принесли от кожвенеролога, а нужна от дерматовенеролога и так далее.

После этого нам заявили, что поставят в очередь на усыновление, но разрешение на встречу с Таней и Машей не дали, поскольку их собрались отдать международным усыновителям. Мы попросили показать официальную бумагу, но ее не дали. В Минтруда и соцразвития позже сказали, что районные сотрудники якобы все напутали, и все-таки дали разрешение на знакомство с детьми, но строго в присутствии сотрудников министерства. Хотя такая норма действует только в отношении иностранцев. Так и общались с девочками под чутким взором. А через четыре дня дети вдруг отказались от общения с нами", - добавил Антон Путилин.

Позже выяснилось: девочкам в интернате сказали, что мы алкаши, а им обещали найти другую семью - американскую. С нами же их заставляли вести себя грубо - не отвечать на вопросы, убегать.

Антон Путилин

Кто виноват?

Супруги решили связаться с депутатом парламента Ириной Карамушкиной, которая заявила о проблеме с трибуны парламента. "Руководство Чуйского интерната пыталось при содействии высокопоставленных чиновников из отдела, курирующего усыновление, при Минсоцразвития и представителей одной из НПО передать двух маленьких сестер американской семье. Малышек ночью вывозили, чтобы они встретились с американцами. Они плакали, просили их не отдавать", - сказала нардеп и потребовала возбудить уголовное дело.

Чиновники Минсоцразвития отреагировали в тот же день и естественно опровергли слова депутата.

Конкретно по данному делу мы не выдавали разрешения на встречу с детьми. Мы отказали в выдаче направления, потому что появились местные усыновители, которые за один день сделали все документы.

Начальник управления по защите семьи и детей Минсоцразвития Жаныл Джумабаева

"Чуйская школа-интернат находится в ведении Минобразования. Полная ответственность за допуск иностранцев в интернат лежит на администрации этого учреждения. На тот момент директор была в командировке, а и.о. была завуч", - добавила она ИА "24.kg".

Директор школы-интерната Чуйской области Канбу Жунусова по-прежнему в отпуске, а завуч срочно вышла на больничный. Ответственность сегодня за детей несет старший воспитатель.

"Возможно, был вариант отдать девочек иностранцам, но отдали приоритет местным гражданам. Я ничего не могу комментировать, ничего не знаю, только то, что девочек возили на башню Бурана. Сейчас эти девочки в безопасности", - заявила Канбу Жунусова.

На вопрос, могут ли они сегодня гарантировать безопасность своих воспитанников и не пропадают ли они неизвестно с кем, Канбу Жунусова заверила: "Мы никому не отдаем детей, всех предупредили - ни одного ребенка без расписки никому не давать".

А до этого выходит, отдавали? Или пока скандал не разразится, порядок не обязателен?

"Девочек отдали иностранцам ночью без сопровождения сотрудников интерната или соцразвития. Несколько дней они были в гостинице с гражданами США. Как можно было такое допустить? Что с ними там делали? А если бы это оказались какие-то извращенцы? Кто знает, что у них на уме? Тем более девчонки не хотели ехать, на видео видно, что их уговаривают, по спине гладят. Это что за отношение? Как к товару!" - возмущен глава ЦРБД Алексей Петрушевский, у которого несколько лет назад воспитывались Таня и Маша.

"Без разрешения отдела Минсоцразвития никто из иностранцев не проникнет на территорию интерната. Разрешение на посещение было однозначно, - уверена Ирина Карамушкина. - Чиновники Минсоцразвития и руководство Чуйского интерната сейчас нагло врут, отпираются, что никаких иностранцев у них не было. Но есть видео".

Она отметила, что число социальных сирот в республике растет. "Наверное, поэтому и пошла наша страна на международное усыновление, чтобы дети имели право жить в более благополучных странах - США, Норвегии, Швеции, Финляндии", - полагает депутат.

Почему иностранцы так хотят усыновить наших детей? Мне объяснили очень маленькой рождаемостью на Западе и многочисленными однополыми браками. Но я не пойму, почему наши дети должны выравнивать их демографическую ситуацию!

Ирина Карамушкина

...Антон и Ульяна благодаря своей настойчивости и депутатской поддержке смогли оформить опеку на полгода над Таней и Машей. А сколько еще простых кыргызстанцев сталкиваются с проблемами при усыновлении? И сколько ребятишек продолжают жить в стенах детдома только из-за чиновничьей бюрократии?

06 февраля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия БЕНГАРД

Источник - 24.kg
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