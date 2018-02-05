Прячем "хвосты". Казмининформ Абаев засекретил данные о получателях госинформзаказа

09:37 06.02.2018 ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ГОСИНФОРМЗАКАЗА СУД ОТНЕС К КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ



Такое решение принял столичный судья Бекназаров по иску ОФ "Правовой медиа-центр" к Министерству информации и коммуникаций. Общественники просили предоставить информацию о том, кто из СМИ и сколько получил деньги из госбюджета на проведение государственной информационной политики. Однако министр Даурен Абаев своим приказом отнес эти данные к информации "для служебного пользования", предоставив только общую сумму – 2 069 247 тенге.



В суде позицию министра не только поддержали, но и усилили, отнеся эти сведения к коммерческой тайне. "Госорганы и их должностные лица без согласия субъектов предпринимательства не вправе распространять ставшую известной им в силу выполнения служебных обязанностей информацию, оставляющую коммерческую тайну" – сказано в решении. Кроме того, судья отметил, что раз общая сумма предоставлена, то "права фонда не нарушены".



Данное судебное решение вызывает массу вопросов и опасения, что закон о доступе к информации, принятый несколько лет назад, так и не будет работать. Закон прямо говорит, что "информация о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежит ограничению".



Открытость бюджета декларируется множеством национальных документов и законов. Прозрачность и подотчетность госорганов описана в Плане нации "100 конкретных шагов": "96. Обеспечение ОНЛАЙН-доступности СТАТИСТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. Вся бюджетная и консолидированная финансовая отчетность, результаты внешнего финансового аудита, итоги оценки эффективности государственной политики, результаты общественной оценки качества государственных услуг, отчет об исполнении республиканского и местного бюджетов БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ".



ОФ "Правовой медиа-центр" намерен оспорить данное решение в суде.



С уважением, Диана Окремова,



директор ОФ "Правовой медиа-центр"



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www.lmc.kz Источник - ЦентрАзия

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