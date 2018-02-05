"Абу Даби" им в плазу. Партия правящего каз-олигархата "Нур Отан" решила бороться... за права рабочих))

09:30 06.02.2018 М.Ашимбаев: "Нұр Отан" берет ситуацию с уволенными рабочими под свой контроль



За разрешением конфликтной ситуации строители обратились в партию "Нұр Отан".



Вчера в Астане около 400 рабочих строительного комплекса "Абу-Даби Плаза" заявили, что их незаконно уволили. По их словам, никаких уведомлений об увольнении они не получали. О том, что рабочие сокращены, они узнали, когда пришли на работу.



За разрешением конфликтной ситуации строители обратились в партию "Нұр Отан".



Вчера, во второй половине дня, состоялась их встреча с руководством Астанинского городского филиала партии.



Ситуацию прокомментировал Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев. По его словам, партия "Нұр Отан" сделала соответствующее обращение в прокуратуру г.Астаны, которая в настоящий момент рассматривает законность такого решения. В разрешение сложившейся ситуации вовлечен также акимат г.Астаны.



"Делается все необходимое для разрешения этой проблемы. Партия "Нұр Отан" будет держать данный вопрос под своим контролем. Всем важно сохранять спокойствие в данной ситуации. Правоохранительные органы и акимат города работают. Уверен, что совместными усилиями будет найдено правильное решение в этой ситуации", - заявил Маулен Ашимбаев.



Напомним, почти 400 рабочих вышли с жалобами на руководство компании, заявив, что их незаконно уволили, не заплатив компенсации. Источник - zakon.kz

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