Бодался теленок с дубом.. КырПрезидент Жээнбеков не оставляет попыток засудить журналиста Карабекова

08:56 06.02.2018 Жээнбеков сделал журналиста крайним по иску о защите чести





Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отказался от финансовых претензий к информационному агентству 24.kg в размере 5 млн сомов ($73 тыс.). Об этом сообщает 24.kg.



Накануне в службу судебных исполнителей поступило заявление Жээнбекова о прекращении исполнительного производства в отношении редакции 24.kg. В качестве причины истец указал отказ от финансовой компенсации за причиненный моральный вред. При этом, как сообщила глава отдела информационной политики аппарата президента Толгонай Стамалиева, президент не отзывал иск на сумму 5 млн сомов в отношении соответчика по делу, журналиста Кабая Карабекова. В настоящий момент журналист намерен обратиться в районный суд, чтобы ему разрешили выплачивать компенсацию в рассрочку. Сейчас по требованию судебного исполнителя ему запрещен выезд из страны. При этом Карабеков планирует оспаривать решение по основному делу в Верховном суде.



Жээнбеков подал в суд на 24.kg и Карабекова в сентябре 2017 года, после публикации на сайте агентства статьи "Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?". В частности, Жээнбекову, который тогда был в статусе кандидата в президенты, не понравилась фраза о возможной связи братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. Он посчитал, что статья порочит его честь и достоинство и намеренно очерняет его семью во время агитационной кампании.



В декабре 2017 года городской суд Бишкека вынес решение в пользу Жээнбекова и обязал агентство 24.kg и Кабая Карабекова выплатить истцу по 5 млн сомов.



Практику подачи многомиллионных исков против журналистов ранее в Киргизии ввел предыдущий президент Алмазбек Атамбаев. Журналисты издания Zanoza (сейчас - Kaktus.media) до сих пор должны выплатить Атамбаеву примерно $430 тыс. Источник - 24.kg

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