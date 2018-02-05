Воинская закалка. Кыргызская школота отпинала в Бишкеке курсантов военного лицея

08:55 06.02.2018 Драку с курсантами военного лицея затеяли школьники



Драку с курсантами военного лицея затеяли местные школьники. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Кыргызском национальном военном лицее имени Д.Асанова.



Уточняется, что 5 февраля два курсанта, не отпросившись, ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их.



"Кто-то из них прибежал в лицей, сказал другим ребятам, что их бьют. На защиту решили встать другие курсанты, но пока добежали до компьютерного клуба, гражданские подростки сбежали. Позже приехала милиция. Нескольких курсантов повезли в отделение, взяли объяснительные и отпустили", - сообщили в военном лицее.



В настоящее время руководство лицея проводит служебное расследование.



05 февраля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА Источник - 24.kg

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