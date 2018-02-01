12-летний ученый разработал свой вариант "латиницы" для каз-языка - "абзалицу"

08:47 06.02.2018 "12 жастағы вундеркинд ұсынған әліпбидің ерекшелігі қандай?"



("В чем особенность латиницы, предложенной 12-летним вундеркиндом?") - Мырзаш АБЗАЛ (на снимке) в свои 12 лет уже учится на первом курсе вуза.



Мальчик недавно предложил президенту свой вариант латинского алфавита.



По словам отца мальчика Дауренбека НЫСАНОВА, предложенный его сыном вариант латиницы с использованием буквы "һ" основан на законах казахской лингвистики и в нем учтены все правила языка.



"Вышеуказанная буква помогает избежать всех досадных недоразумений и ошибок, которые, как известно, вызвали в обществе насмешки. Как, например, в случае со словом "сәбіз" и другие. Мой сын не специалист по языкам, но он часто побеждал на олимпиадах по русскому, казахскому и английскому языкам. Наверное, он смог сделать этот вариант алфавита, потому что в совершенстве знает грамматику трех языков. В его варианте не 26 букв, а оставлены все 42 буквы. Он считает, что иначе все прежние труды на кириллице останутся для нынешнего и будущего поколений неизвестными. По его мнению, вариант латиницы с апострофами сложен для восприятия, и его трудно перевести на компьютерный язык. Турецкий вариант латиницы также не подходит, считает он, потому что там нет многих букв. Поэтому он предложил свою версию с использованием английского, который получил положительные отзывы в соцсетях", - рассказал отец подростка.



подготовила

Назира ДАРИМБЕТ



Четверг, 01 Фев 2018, Источник - ratel.kz

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