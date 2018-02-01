|12-летний ученый разработал свой вариант "латиницы" для каз-языка - "абзалицу"
08:47 06.02.2018
"12 жастағы вундеркинд ұсынған әліпбидің ерекшелігі қандай?"
("В чем особенность латиницы, предложенной 12-летним вундеркиндом?") - Мырзаш АБЗАЛ (на снимке) в свои 12 лет уже учится на первом курсе вуза.
Мальчик недавно предложил президенту свой вариант латинского алфавита.
По словам отца мальчика Дауренбека НЫСАНОВА, предложенный его сыном вариант латиницы с использованием буквы "һ" основан на законах казахской лингвистики и в нем учтены все правила языка.
"Вышеуказанная буква помогает избежать всех досадных недоразумений и ошибок, которые, как известно, вызвали в обществе насмешки. Как, например, в случае со словом "сәбіз" и другие. Мой сын не специалист по языкам, но он часто побеждал на олимпиадах по русскому, казахскому и английскому языкам. Наверное, он смог сделать этот вариант алфавита, потому что в совершенстве знает грамматику трех языков. В его варианте не 26 букв, а оставлены все 42 буквы. Он считает, что иначе все прежние труды на кириллице останутся для нынешнего и будущего поколений неизвестными. По его мнению, вариант латиницы с апострофами сложен для восприятия, и его трудно перевести на компьютерный язык. Турецкий вариант латиницы также не подходит, считает он, потому что там нет многих букв. Поэтому он предложил свою версию с использованием английского, который получил положительные отзывы в соцсетях", - рассказал отец подростка.
подготовила
Назира ДАРИМБЕТ
Четверг, 01 Фев 2018,